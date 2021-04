Vězeňská správa hrozí Navalnému, který drží hladovku, násilnou umělou výživou

MOSKVA Vězněnému předákovi ruské opozice Alexeji Navalnému, který od konce března drží protestní hladovku, hrozí správa věznice nasazením nucené umělé výživy. Informace o tom se v pondělí objevila na twitterovém účtu Navalného.

Známý kritik ruského prezidenta Vladimira Putina si odpykává trest odnětí svobody za údajnou zpronevěru, panuje ale přesvědčení, že je to záminka s cílem dostat opozičníka za mříže. Hladovku Navalnyj zahájil 31. března na protest proti tomu, že mu není umožněna odpovídající lékařská péče. Stěžuje si na velké bolesti zad a nohy.



Kritik Kremlu se nachází ve vězeňské kolonii IK-2 v Pokrovu ve Vladimirské oblasti, která je známá striktním režimem. Spolupracovníci Navalného opakovaně upozorňují na zhoršující se zdravotní stav opozičníka.

Ve sdělení zveřejněném v pondělí na twitteru se uvádí, že Navalnyj nyní váží 77 kilogramů, což je o osm kilogramů méně, než vážil při zahájení hladovky. Od příjezdu do vězeňské kolonie přitom už zhubl o 15 kilogramů.

„Vzhledem k závažnosti hladovky správa každý den hrozí, že začne s nucenou umělou výživou. Přitom Alexeje převezli zpět z lékařské jednotky k oddílu (vězňů). Lékaře k němu nepouštějí,“ píše se rovněž na sociální síti.

Agentura AFP poznamenala, že podávání nucené umělé výživy je v Rusku zákonem povolené a lze ho provádět orálně, rektálně nebo intubací. Lidskoprávní aktivisté přitom takové jednání označují za formu mučení.

Navalnyj si stěžuje, že je ve věznici týrán tím, že je mu bráněno v dostatečném spánku. Dozorci ho každou hodinu budí údajně kvůli kontrole.

Navalného zadržela v lednu policie po návratu z Německa, kde se zotavoval z loňské srpnové otravy. Podle západních laboratoří byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Navalnyj připisuje svou otravu Putinovi a tajné službě FSB, Moskva to popírá. V únoru mu ruský soud změnil původně podmíněný trest za zpronevěru na nepodmíněný a poslal ho na 2,5 roku do vězeňského tábora. Západní výzvy k osvobození Navalného a vyšetření otravy Moskva odmítá jako vměšování do vnitřních záležitostí Ruska.