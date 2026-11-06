Podvodní miny Mark 25 se používaly za druhé světové války, kdy se do moře shazovaly z letadel – například strategických bombardérů B-29 Superfortress – anebo z lodí. Na dně pak čekaly na nepřátelské plavidlo, které měly zničit. Američané je nasazovali proti Japoncům.
Není jasné, jak se k nim ukrajinští vojáci dostali, o žádném takovém převozu z amerických skladů do Kyjeva se dosud nehovořilo. Jedna mina nicméně může vážit až tunu a trhaviny uvnitř mohou mít hmotnost přes 570 kilogramů. Podle ukrajinského portálu Defense Express je tvoří TNT, Torpex nebo HBX.
Navzdory své zastaralosti mohou být tyto miny pro Ukrajinu stále užitečné, píše dále portál s tím, že získané výbušniny poslouží třeba dronům. A tak vojáci vzali elektrické brusky i sbíječky a probili se dovnitř téměř dvoumetrových min.