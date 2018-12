Vezmete nás domů letadlem? Babiš potkal v marockém vlaku dva české mladíky

Casablanca Příjemné překvapení zažil premiér Andrej Babiš v marockém rychlovlaku na cestě do Casablanky. Narazil na dvojici Čechů, kteří se s ním pustili do hovoru a následně jej požádali, zda by je nevzal domů letadlem.

„Mohli bychom se s vámi vyfotit?“ zeptali v marockém TGV premiéra Andreje Babiše česky dva mladíci. Ukázalo se, že česká delegace ve vysokorychlostním vlaku nebyla jedinými česky mluvícími pasážery.

Dvojice se podle svých šlo vydala na cestu do Maroka, protože byly levné letenky. Jako součást cesty zvolili i Ceutu, španělskou enklávu v Maroku, která je cílem mnoha migrantů z Afriky.

Podle českých turistů zde byly až tisíce migrantů, kteří čekali na přijetí. Jednou ze zajímavostí bylo, že mladíci požádali premiéra, zda by nemohli letět do Prahy s ním ve vládním speciálu. Předseda vlády sice nebyl proti, ale protokol a hledisko bezpečnosti to neumožnily.

Premiér Andrej Babiš přiletěl do Marockého království již v úterý večer. Při dvoudenní návštěvě, která měla za cíl pomoci českým podnikatelům vstoupit na marocký trh a vytvořit investiční potenciál. V hlavním městě Rabatu jej přivítal předseda marocké vlády i místopředseda senátu.

Druhý den pak premiér přejel vysokorychlostním vlakem do Casablanky, kde přednesl projev na česko-marockém podnikatelském fóru. Právě ve vlaku proběhlo setkání s mladými Čechy.