Na rakouské hlavní město udeřily nevídané sněhové srážky. V pátek ráno naměřila stanice Wien Hohe Warte 18 centimetrů vysokou sněhovou pokrývku. Den předem tam již 3 cm ležely, denní nárůst tedy činil 15 cm.
To je, alespoň na listopadový den, mimořádná hodnota. 15 centimetrů čerstvého sněhu napadlo ve Vídni v tomto měsíci naposledy 7. listopadu 1995. Uvedl to rakouský deník Kurier.
V dlouhodobém měřítku jde ale spíše o výjimku. Od roku 1929 ve Vídni setrvale ubývá dnů s alespoň centimetrovou sněhovou pokrývkou. Zatímco desetiletý průměr v roce 1939 činil 49,6 dne, v roce 2025 to bylo už méně než třetina, konkrétně 15,2 dne.
Silné sněžení způsobilo ve čtvrtek také značné dopravní komplikace. Vídeňská městská hromadná doprava nabírala velká zpoždění a některé vlaky musely být vyřazeny z provozu. Na několik hodin se také v jistých úsecích uzavřel vídeňský dálniční okruh A21.
Kalamita stála ve čtvrtek ráno i za vážnou dopravní nehodou. Ve čtvrti Liesing dostal sněžný pluh smyk a narazil do matky s jejím sedmiletým dítětem, které záchranáři převezli s těžkými zraněními do nemocnice.
Až na ojedinělé sněhové přeháňky v Dolním Rakousku by nyní mělo počasí zůstat převážně beze srážek. Jelikož se však teploty budou držet pod bodem mrazu, bílá pokrývka ve Vídni ještě nějakou dobu vydrží.