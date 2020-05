V Rakousku otevřely restaurace. Vídeň rozdá občanům poukázky na útratu, rodiny dostanou 50 eur

VÍDEŇ/PRAHA Od pátku mohly v celém Rakousku poprvé po dvou měsících znovu otevřít restaurace a pohostinství. Po obchodech, které mohly obnovit svou činnost již před několika týdny, šlo o nejviditelnější známku toho, že po ústupu koronavirové pandemie se vrací život v zemi znovu do normálních kolejí.

Na obnovení provozu svých lokálů či kaváren netrpělivě čekali hostinští mimo jiné i v hlavním městě. V celém městě je jich na devět tisíc, přičemž zaměstnávají okolo šedesáti tisíc lidí.



Starosta Vídně Michael Ludwig proto před několika dny zveřejnil plán, jak celému odvětví, které je každoročně zdrojem miliardových příjmů, pomoci. Městská rada proto chce vydat poukázky v hodnotě čtyřiceti milionů eur a rozeslat je do všech domácností v hlavním městě. Ty dvoučlenné mají dostat voucher v hodnotě padesáti eur, jednočlenné poukázku v poloviční hodnotě. „Chceme tím rozhýbat gastronomii,“ uvedl k tomu Ludwig.

Uvědomuje si prý, že to na záchranu vídeňských restaurací a kaváren zdaleka nebude stačit, má se ale jednat o důležitou pobídku pro místní, aby do podniků zašli. Celkem se počítá s tím, že poukázky dostane v nejbližších dnech na 950 tisíc vídeňských domácností. Platit mají od poloviny června do poloviny září. „Můžeme si to dovolit, protože město v minulosti dobře hospodařilo,“ snažil se Ludwig hned předejít kritice, že se jedná o populistické gesto.

Přesně z podobných postranních pohnutek viní šéfa města pravicová opozice na tamní radnici. Na podzim se zde totiž mají konat volby a Ludwig, který převzal vedení města před dvěma lety po dlouholetém starostovi Michaelu Häuplovi, v nich bude kandidovat poprvé.

Taxíky pro seniory se slevou

Rakouský deník Die Presse v této souvislosti upozornil, že již v březnu spustila vídeňská městská vláda podobný projekt v podobě poukázek na jízdu taxíky pro osoby starší 65 let, které se bály ze zdravotních důvodů využít prostředků městské hromadné dopravy. I tyto poukázky byly v hodnotě padesáti eur a celkem jich město vydalo okolo 300 tisíc. Dosud bylo uskutečněno 14 tisíc takto dotovaných jízd.

Ludwigovi kritici tvrdí, že podobně nevyužité zůstanou i poukázky do vídeňských restaurací, už jenom proto, že je například nebude možné využít na konzumaci alkoholických nápojů. List Kurier informoval, že gastronomie v hlavním městě očekává letos až o šedesát procent méně hostů ve srovnání s předchozími lety. Souvisí to i s tím, že chybějí zahraniční turisté, jejichž návrat vzhledem k situaci okolo koronavirové pandemie ve světě není jistý ani pro příští měsíce.

Aby mohli dnes otevřít, museli provozovatelé restaurací a pohostinství na území celého Rakouska splnit několik důležitých podmínek. Musí zajistit, že u jednoho stolu budou moci sedět pouze čtyři dospělé osoby a mezi jednotlivými stoly musí být zachován odstup minimálně jednoho metru. Hosté musí mít svá místa předem zarezervována a po příchodu do podniku nebude možné je měnit. Při vstupu do restaurace musí mít nasazenou roušku nebo respirátor. Po zasednutí ke stolu si ji mohou sundat a nasadit si ji nemusí ani tehdy, pokud si odskočí na toaletu. Naopak pro obsluhu platí povinnost chránit si nos a ústa po celou dobu, co budou se zákazníky v kontaktu.