Kde se žije nejlépe? Zase vyhrála Vídeň. Šéf městského zastupitelstva popisuje strategii v dopravě či s bydlením

Lidovky.cz: V anketě britského týdeníku Economist byla Vídeň před nedávnem vyhodnocena potřetí za sebou jako město s nejvyšší kvalitou života na světě. Jedním z klíčových kritérií byla i úroveň infrastruktury, včetně té dopravní. Jaké jsou vaše strategie ohledně zajištění mobility ve městě?

Hlavní snahou je, aby město bylo pro občany co nejpříjemnějším místem k životu a od toho se odvíjí některé regulace. Nechceme například, aby bylo parkovištěm pro všechny, kteří přijedou do Vídně, ať už zde pracují, nebo přijíždějí jako turisté. Chceme, aby lidé přesedali na veřejnou dopravu. Již nyní máme nejnižší podíl aut na obyvatele a nejvyšší podíl veřejné dopravy. Před několika lety jsme zavedli parkovací nálepku, která umožňuje obyvatelům parkovat za malý roční paušál v obvodu, v němž bydlí. Pokud někdo z místních přejede autem ze svého domovského obvodu do jiného, musí platit parkovné.

Hlavně šlo ale o to, přimět pendlery, kteří každý den dojíždějí do Vídně za prací a někde odstaví auto, aby přesedlali na MHD. V důsledku toho jsme časem zjistili, že už ani nepotřebujeme tolik parkovacích míst. Chceme je využít k dalšímu rozšíření cyklistické infrastruktury a zároveň vytvořit více zelených ploch. To znamená více zelených oáz, více stromů a prostě trochu rozšířit plochy pro volný čas...

Lidovky.cz: Před několika lety Rakousko zavedlo tzv. Klimaticket, jízdenku, která umožňuje cestovat veřejnou dopravou po celé zemi. Zvýšilo to ve Vídni ještě víc zájem lidí o MHD?