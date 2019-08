VIDEO: Američanka odmítla zaplatit pokutu a kopala do policisty, ten na ní vytáhl taser

„Nemyslím si, že bych měla platit za něco, co mohu opravit,“ říká pětašedesátiletá Debra Sue Hamilová na videu. „Dokážu to opravit,“ pokračuje. Video zveřejnila americká televizní stanice KOCO-TV na svém facebookovém účtu.

Ve Spojených státech je běžné, že policisté mají na hrudi připevněné kamery a zákroky natáčejí. Stejně tomu bylo i při zásahu muže zákona Charlese Missinna ve městě Kingfisher v Oklahomě. Díky tomu se video stalo virálním a začalo se šířit přes sociální sítě.



Na sociálních sítích video rozpoutalo nekonečné debaty o tom, jak by se důstojník asi zachoval, kdyby byla žena jiné barvy pleti. „Kdyby to byla černoška, vedli bychom o ní debatu v minulém čase,“ píše uživatel IllinoisLeftRicoP na Twitteru. „Ona si opravdu myslela, že když je běloška, tak je postavena nad zákon,“ napsal Chris Evans u videa z policejní kamery, které umístil na svůj twitterový účet.



She really thought being a white woman put her above the law. You hate to see it. pic.twitter.com/KIxVasH6pv