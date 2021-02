Video barmské trenérky způsobilo senzaci. Při cvičení zachytila i začátek vojenského převratu

Sportovkyně na videu s rouškou na obličeji tančí na veselou a energickou písničku. Na široké silnici za ní mezitím projede vojenský konvoj, což ale tanečnici ze sportovního soustředění nijak nevyruší.



Videu se obzvlášť velké pozornosti dostalo v Indonésii, odkud písnička, na kterou žena tančí, pochází. I přes svou veselou hudbu jde podle listu South China Morning Post o oblíbený protestsong, který často slouží jako kulisa příspěvků na sociálních sítích, kde se lidé vysmívají úřadům či vládě.

is this “dangdut koplo”? do Southeast Asians listen (like?) Indonesian dangdut and its variations thereof, like this? this viral video of a woman in Myanmar working out to Indonesian tune/coup background is brilliant lol pic.twitter.com/v04wHNzUu9