PRAHA Zoologická zahrada Berlín sdílela video, na němž se po více jak čtyřiceti dnech od narození opět v hlavní roli představují malá pandí mláďata. Na nahrávce jde slyšet skřehot medvíďat, která každou chvíli začnou otevírat svá očka, jak je to u nich běžné mezi 45. až 48. dnem pandího života.

Dále je zaznamenán průběh kojení. Právě tím tráví drobečci většinu svých dnů, protože požadují mateřské mléko klidně až 14krát za den, píše server New York Post. Dávají si samozřejmě na čas, takže každé sání může trvat až půl hodiny. Bambusem se začínají živit až v 5 či 6 měsíci života.

V následující scéně je vidět neuvěřitelně malá tlapka jednoho z mláďat. Pandí tlapa je velmi neobvyklá sama o sobě, protože naproti pěti prstům se schovává ještě malinký - tzv. „falešný“ - palec. Pohyby medvíďat jsou doposud nekoordinované, takže protože ještě neumějí chodit, matka je musí všude přenášet.

Dvojčata se narodila na konci srpna. Bylo to vůbec poprvé, co se vzácný černobílý savec narodil na území Německa. Jejich matka je šestiletá samice pandy velké nazývaná Meng Meng. Otcem je devítiletý samec Jiao Qing. Oba živočichové byli Čínou zapůjčeni Berlínu v roce 2017 na 15 let. Hlavní německé město za ně platí milion dolarů ročně (přes 23 milionů korun). Jednalo se o jediné dvě pandy v celém Německu, narozená mláďata se dle smluv automaticky stávají majetkem Číny.

Malé pandy při narození vážily pouhých 136 a 186 gramů. Nyní již obě váží okolo kila a půl. Dospělí jedinci dorůstají do rozměrů mezi 1-1,5 metrem a mohou vážit až 120 kg. Jejich pohlaví zatím zůstává tajemstvím, stejně tak si musí fanoušci počkat i na jména. Dle čínské tradice se obojí dozví až 100 dnů po narození, tedy někdy začátkem prosince.

Obyvatelé Berlína je z recese navrhují pojmenovat Hong a Kong jako akt solidarity s provincií, jež aktuálně bojuje za větší nezávislost a demokratičnost regionu. To ale dost pravděpodobně neprojde.