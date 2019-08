VIDEO: Blízko Chrámové hory v Jeruzalémě se vyskytly lišky. ‚Plní se proroctví o novém chrámu‘

Uriášovo proroctví tvrdí, že židovský chrám bude v dezolátním stavu. V jedné z pasáží přímo stojí, že „se po něm budou procházet lišky“. Právě přítomnosti těchto psovitých šelem blízko Zdi nářků si lidé na začátku tohoto týdne začali všímat. Zprávu jako první přinesl The Yeshiva World.



WATCH: Foxes walking near the Western Wall in Jerusalem.



As Jews around the world are about to mark the destruction of the two Temples, foxes have been seen in Temple Mount, just as written in the Book of Lamentations (5:18). pic.twitter.com/9H6HmxEEIt