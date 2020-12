VIDEO: Český kamion riskantně předjížděl ve Francii. Řítil se v protisměru za ostrůvky a ohrozil jiná auta

Mimořádně nebezpečný manévr řidiče českého kamionu firmy Valatrans ve Francii zachytila kamera jiného nákladního auta. Auto na záběrech ve velké rychlosti předjíždí a následně se dál žene v protisměru dokonce za dopravními ostrůvky. Protijedoucí osobní auto se mu jen těsně vyhnulo úplným vyjetím ze silnice do trávy.

Video s riskantní jízdou se začalo šířit po sociálních sítích. Je na něm vidět, že si řidič k manévru zvolil naprosto nevhodné místo, přes ostrůvky se nemohl vrátit zpět do svého pruhu. Bílé osobní auto muselo uhnout ze silnice pryč, naštěstí byl vedle vozovky zrovna rovný zatravněný povrch. Na konci nebezpečného manévru pak řidič ještě ohrozil další protijedoucí auta.

Incident se odehrál 4. prosince ve francouzském departementu Loiret ve střední části Francie. Video uživatele Laurent Ltn na Facebooku sdílela i organizace monitorující dopravní situaci v departementu. Podle ní se jedná o silnici mezi Mer a Tavers blízko Orléans. V komentáři pak uvedla, že video je již v rukou francouzské policie.



Společnost Valatrans, jejíž kamion se na záběrech objevil, se již k případu vyjádřila. „Za našeho řidiče se tímto omlouváme. Z jeho chování vyvodíme důsledky. Přejeme všem hezký den,“ uvedla firma na svém Facebooku.



Dobrý den, aktuálně se Facebookem šíří video našeho kamionu ve Francii, již o něm víme. Za našeho řidiče se tímto omlouváme. Z jeho chování vyvodíme důsledky. Přejeme všem hezký den. Posted by VALATRANS a.s. on Saturday, December 5, 2020

Pro server CNN Prima News se k chování řidiče vyjádřil dopravní expert Roman Budský. „Nechce se mi věřit vlastním očím, něco takového, co si řidič dovolil, jsem na silnici ještě nezažil. Tohle už bylo opravdu brutální, porušil všechno, co mohl. Jel i tam, kde jsou ostrůvky, takže se ani nemohl zařadit zpátky. Navíc jel obrovskou rychlostí, klidně 90, 100 kilometrů v hodině. Došlo tam také k jednoznačnému ohrožení a řidič jel bezohledně plnou rychlostí dál. Automaticky počítal s tím, že slabší osobáky mu uhnou,“ řekl serveru.

Pokud by se podle Budského prokázalo, že při předjíždění ohrozil více než sedm osob, jednalo by se podle něj o obecné ohrožení a v Česku by řidiči hrozilo vězení. Ve Francii jsou nicméně tresty ještě přísnější a řidič pravděpodobně skončí u soudu, sdělil expert pro Primu.

Jiný český řidič kamionu byl před rokem odsouzen na dva roky a tři měsíce do vězení za riskantní předjíždění v Německu. Incident podobný tomuto se odehrál v lednu 2019 na silnici B12 v Bavorsku.

Tehdy nebezpečný manévr také zachytila kamera jiného auta, řidič předjíždějícího českého kamionu se v hustém provozu těsně vyhnul čelnímu střetu s protijedoucími vozidly, mezi kterými byl i autobus.