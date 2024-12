VIDEO: Nejdřív dým, potom rána. V Chicagu explodoval popelářský vůz

Co chceš dělat, až budeš velký? Budu popelářem. Přesně takovou diskuzi si jistě prožila většina rodičů se svými ratolestmi. Jenže ani nejodvážnější omladina by nechtěla toto povolání vykonávat v Chicagu. Kamery tam zachytily incident jako vystřižený z akčního filmu, popelářský vůz zničehonic vyletěl do povětří.