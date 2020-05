VIDEO: Čína si utahuje z Američanů, že virus podcenili. Obě země ztvárnily postavičky z lega

Video s názvem „Once Upon a Virus“ začíná otevřením červené opony, za kterou se na jevišti nachází postavička terakotového vojáka, k němuž se se brzy připojí figurka sochy Svobody. Obě připomínají známé panáčky firmy Lego.

Voják reprezentující Čínu pak rekapituluje dění okolo koronaviru od prosince minulého roku, sdílí nové informace a varuje před jeho nebezpečností. Socha Svobody zastupující USA pak během téměř dvouminutového skeče většinu čínských varování zavrhuje, zlehčuje a Čínu obviňuje z nedostatečné aktivity, lži či porušování lidských práv.

V lednu například Čína ve videu oznamuje: „Objevili jsme nový virus!“ „No a co?“ reaguje v Amerika a na čínské varování „Je nebezpečný!“ odpovídá, že je to jen chřipka. „Noste roušky,“ vyzývá pak Čína. „Nenoste roušky,“ reagují Spojené státy. Na únorovou výzvu Číny, ať zůstanou všichni doma, pak Amerika odpovídá zvoláním: „Porušování lidských práv!“

„Posloucháš se vůbec?“ dochází se konci stopáže trpělivost čínské postavičce, zatímco Socha svobody opakuje: „Máme pravdu, i když si protiřečíme.“ Její tvář se mezitím začíná červenat horečkou a figurka je připojena na kapačku. „To na vás Američanech mám nejradši, vaši stálost,“ zakončuje scénku Čína.



China: We discovered a new virus.

America: So what?



China: It's Dangerous

America: It's only a Flu



China: Wear a Mask

America: Don't wear a Mask

... pic.twitter.com/Qxugv8z73J