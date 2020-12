VIDEO: Dívka byla navzdory přijetí vyloučena z univerzity. Kdysi použila hanlivé označení pro černochy

Washington Před třemi lety natočila tehdy patnáctiletá Američanka Mimi Grovesová třívteřinové video na oslavu toho, že dostala začátečnický řidičský průkaz. Na videu řekla vulgární výraz pro černošské obyvatelstvo. Její tehdejší spolužák se k videu náhodně dostal později ho publikoval na sociálních sítích. Dívku na základě videa následně nepřijala univerzita, která už dříve rozhodla o jejím přijetí.

Grovesová na videu natočeném na platformě Snapchat o třívteřinové stopáži říká: „Umím řídit, negři“ (I can drive, niggas). Video původně nemělo být veřejné, ale její tehdejší spolužák Jimmy Galligan se k němu náhodou dostal a schoval si ho. Podle serveru Fox News o tři roky později video publikoval na sociálních sítích z pomsty, jejíž důvod server neuvádí.

Zveřejnění videa vyvolalo rychlou reakci nejen u veřejnosti, ale také u médií a v neposlední řadě také u University of Tennesse ve městě Knoxville, která už Grovesovou přijala. Nyní zpětně rozhodla o jejím nepřijetí. „Inkriminovaná dívka u nás tento podzim studovat nebude,“ napsala škola na svůj twitter poté, co se kauzou začala zabývat i média v čele s deníkem The New York Times.

Podle právního zástupce Grovesové Šana Wu byla univerzita tlakem ze strany veřejnosti a médií donucena k „unáhlenému úsudku“. Podle právníka Grovesová, která celou střední školu dělala roztleskávačku a těšila se, jak se připojí k univerzitnímu týmu, svého činu hluboce lituje. Přesto Wu vidí mnoho polehčujících okolností, které rozdělují i veřejnost.

„Mimi byla dítě, když to udělala. Moc ji mrzí, že to řekla a nesnaží se to nijak omluvit. Ztratila kvůli tomu svůj životní sen,“ uvedl Wu. „Každý sportovec celý život čeká na takovou šanci,“ dodal s tím, že by univerzita neměla dívku odmítat kvůli tři roky starému videu. Wu také uvedl, že doufá, že se vedení školy ještě umoudří a Grovesovou přijme.



„Neproběhlo žádné skutečné vyšetřování, které by odhalilo, že k natočení kratičkého videa došlo před několika lety a ukázal by se také kontext,“ vysvětlil Wu. „Zastupuji mnoho studentů, vím přesně, jak by se tento případ měl řešit a vyšetřovat. Doufám, že univerzita uvidí i druhou stranu mince a udělá správnou věc,“ řekl právní zástupce dívky, která nyní chodí do komunitní vysoké školy (community college).



Událost rozdělila veřejnost a uživatelé sociálních sítí na dva tábory, z nichž jeden podporuje Galligana, který má sám černošskou matku, ve zveřejnění videa. Většina názorů se však shoduje, že ačkoliv čin Grovesové nebyl správný, nemělo by video zničit její život a osmnáctiletého Galligana označují za „pomstychtivého spratka“.

Kritiky se dočkal také deník New York Times, který jako první s kauzou přišel k široké veřejnosti. Podle lidí deník „zbytečně oslavuje pomstychtivé chování teenagerů“ a tzv. kulturu rušení, tedy vytlačování jednotlivce ze sociálních a profesních kruhů.

Galligan uvedl, že by neváhal video publikovat kdykoliv znovu. Podle jeho slov jen tak byla Grovesová schopna pochopit vážnost svého provinění. „Budu si dokonce života moci připomínat, že jsem někomu uštědřil lekci,“ řekl Galligan.

Nyní již devatenáctiletá dívka k incidentu podle deníku Sun uvedla, že ji celá situace velmi mrzí. „Byla jsem hrozně mladá a tohle slovo bylo snad v každé písničce, kterou jsme poslouchali. Tím se ale samozřejmě nechci vymlouvat,“ uvedla.