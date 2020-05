VIDEO: Do míchačky na beton se naskládalo 18 Indů. Chtěli tak odjet nejméně 700 km

Policie ve státě Madhjapradéš - jedna z 29 spolkových zemí Indie - kontrolovala dopravu kvůli celonárodním omezením pohybu zavedeným vzhledem k pandemii koronaviru, uvádí web ndtv.com. Na stanoviště mezi sousedními městy Udždžain a Indaur přijela mimo jiné i míchačka na beton. Protože se řidič choval podezřele nervózně, rozhodla se kontrola důkladněji prozkoumat zadní část vozu: buben, v němž se běžně míchá cement s dalšími přísadami, aby vznikl beton pro stavební činnosti.

Celou situaci se podařilo zachytil na kameru. Když strážci zákona otevřeli víko míchačky, začali jeden po druhém vylézat ilegální pasažéři. „Kolik je uvnitř lidí? Kolik jich je ještě uvnitř?“ ptá se na záznamu jeden z policistů. Druhý z mužů zákona vylézajícím nařizuje, aby se řadili po straně silnice a udržovali správné rozestupy. „Spočítej je,“ nařizuje kolegovi.

#WATCH 18 people found travelling in the mixer tank of a concrete mixer truck by police in Indore, Madhya Pradesh. DSP Umakant Chaudhary says, "They were travelling from Maharashtra to Lucknow. The truck has been sent to a police station & an FIR has been registered". pic.twitter.com/SfsvS0EOCW