VIDEO: Dva bílí muži si počkali na běžícího černocha, pak ho zastřelili. Záznam přinesl zlom v případu

Arbery přišel o život 23. února nedaleko svého bydliště v Brunswicku v jihovýchodním státě Georgia. Podle rodinných příslušníků se chtěl jít proběhnout, dva muži jej ale následně na ulici konfrontovali, údajně proto, že jej považovali za pachatele dřívějšího vloupání. Na videu, které podle televize CBS natočil další přítomný muž, je vidět následná potyčka, zaznívají tři výstřely, po nichž se napadený mladík hroutí k zemi.



Více než dva měsíce policie v souvislosti s Arberyho smrtí nikoho nezatkla, úterní zveřejnění asi půlminutového záznamu z místa činu ale přineslo zlom ve vyšetřování. O dva dny později skončili ve vazbě 64letý bývalý policista Gregory McMichael a jeho 34letý syn Travis. Vyšetřovatelé předtím uvedli, že otec a syn měli při setkání s Arberym dvě střelné zbraně a že mladší z dvojice mladíka tmavé pleti zastřelil.

