VIDEO: Hrozivý zážitek. Turista kvůli chybě pilota visel na hrazdě rogala, minuty bojoval o život

INTERLAKEN Zážitek, na který jen tak nezapomene. Američan Chris Gursky chtěl ve švýcarském městečku Interlaken vyzkoušet, jaké to je proletět se na rogalu. Jeho první zkušenost s tímto adrenalinovým sportem se však proměnila ve chvíle hrůzy. Pilot jej před startem zapomněl připoutat, a tak turista více než dvě minuty visel na hrazdě.

Chris se o svůj nevšední zážitek z první dovolené v evropské konfederaci podělil v pondělí na internetovém videoportálu YouTube. Ze záznamu je patrné, že před startem ve výšce 1219 metrů nic nenasvědčovalo tomu, že turista z americké Floridy bude o několik okamžiků později bojovat o přežití.



Pilot rogala ovšem udělal zásadní chybu, když Chrise nepřipoutal. Ten tak v některých momentech visel na stroji pouze za jednu ruku. Druhou se zoufale snažil držet se pilota. Nebezpečná situace skončila až po dvou minutách a patnácti sekundách, kdy se pilotovi povedlo nasměrovat závěsný kluzák nad louku, kde mohl Američan v rychlosti přibližně 70 km/h seskočit.







„Snažil jsem se zůstat klidný, vydržet, abych si zachránil život. Podíval jsem se dolů jenom jednou a pomyslel jsem si, že teď to přišlo, spadnu dolů a jsem mrtvý,“ popsal chvíle ve vzduchu Chris, jenž si při seskoku z rogala zlomil zápěstí. Následné lékařské vyšetření navíc ukázalo, že má rovněž natržený biceps z toho, jak na stroji visel.



Vůči pilotovi ovšem žádnou zášť nepociťuje. „Udělal sice obrovskou chybu při přípravě na let, ale udělal, co mohl, aby mě pak dostal bezpečně na zem. Zatímco mě držel, musel pilotovat jednou rukou,“ uvedl Chris, který si chce i přes negativní zkušenost let na rogalu zopakovat. „Poletím znovu, protože svůj první let jsem si neužil,“ dodal.