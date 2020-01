VIDEO: Obří exploze. Poslední okamžiky íránského velitele Solejmáního údajně zachytila kamera

Praha/Bagdád Irácký televizní kanál Ahad TV v pátek zveřejnil údajný kamerový záznam z útoku na generála Kásema Solejmáního. Na videu je vidět, jak střela z amerického bezpilotního dronu zasáhla konvoj aut na letišti v Bagdádu, ve kterém se nacházel i Solejmání. Příkaz k útoku vydal americký prezident Donald Trump.

Na kamerovém záznamu je údajně vidět, jak americký bezpilotní dron MQ-9 Reaper zasáhl kolonu aut na letišti v Bagdádu. Po následné explozi zahalil celou kolonu oblak kouře. Při útoku zemřel íránský generál Kásema Solejmání.

Americký prezident postup americké armády ospravedlňuje tím, že USA učinily krok k odvrácení války, nikoliv k jejímu rozpoutání. Dosavadní velitel elitního oddílu íránských revolučních gard totiž stál za nedávnými útoky na americké cíle v Iráku včetně nepokojů u amerického velvyslanectví.



„Američané si neuvědomili, jak velkou chybu udělali, následky tohoto zločinného jednání uvidí nejen v sobotu, ale i v příštích letech,“ reagoval íránský prezident Hasan Rúhání.

Během soboty vyšly do ulic Bagdádu desetitisíce lidí, aby uctily památku velitele íránských jednotek Kuds Kásema Solejmáního. Truchlící vykřikovali heslo ‚smrt Americe‘, píše the Guardian. „Mnoho lidí má strach z toho, kam toto všechno povede, co se bude dít dál. Dělají si starosti o budoucnost své země,“ řekla v Bagdádu zpravodajka americké televize CNN.

Tělo Solejmáního bude v sobotu převezeno do íránské provincie Chúzestán, jež sousedí s Irákem, a odtud bude v neděli dovezeno do šíitského posvátného města Mašhadu na severovýchodě země, potom do Teheránu a nakonec do generálova rodného Kermánu. Tam bude v úterý pohřben.