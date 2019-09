VIDEO: ‚Máte na to povolení od Boha.‘ Premiér Johnson neúspěšně troubil na židovský roh

„Můžu?“ podíval se Johnson na svého poradce a pak i na ženu, která mu židovský dechový nástroj podala. „Třeba k tomu nemám povolení,“ pousmál se. Když dostal od ženy ujištění, že mu k troubení dal svolení sám Bůh, pokusil se zatroubit. Což se mu nepovedlo.

Deník The Times of Israel následně přišel s informací, že to nebylo poprvé, co současný britský premiér s rohem šofar zápolil.

A strange moment for Boris Johnson in #Doncaster as he was asked to blow a holy Shofar horn.



His adviser was not keen but the PM gave it a good go anyway, only to be let down by his technique. pic.twitter.com/6jywCGQicQ