VIDEO: Neapol v rukou ‚piraní’. Dětské gangy pravidelně kradou a zapalují vánoční stromky

NEAPOL/PRAHA Kradou a zapalují vánoční stromky, blokují metro a střílí bez otázek. Jihoitalská Neapol se již roky potýká se zločinem dětských gangů zvaných piraně.

V úterý ráno linka 1 neapolského metra nejezdila. Podle italských médií k jednomu z ranních vlaků ve stanici Frullone přistoupila skupina chlapců, vylomila dveře a celé metro zmalovala spreji. Řidič ani přivolaná policie nezvládli děti při útěku z nástupiště zadržet a poškozený vlak pak stanici blokoval další hodinu a půl.



Tento projev vandalismu je pouze jedním z posledních incidentů, které mají na svědomí takzvané baby gangy. Členové „piraní“, jak se občas těmto dětským gangům přezdívá, mívají v období Vánoc napilno. Mimo své klasické kriminální aktivity, jako je například prodej drog, totiž ve velkém kradou a zapalují vánoční stromky.

Z původního italského zvyku, kdy se 17. ledna ve svátek patrona ohně sv. Antonia zapalují vatry, se za účasti dětských gangů stala soutěž. Chlapci kradou stromky z jiných čtvrtí, aby oheň v té jejich byl největší.

Jejich nejoblíbenějším cílem je vánoční strom z proslulé nákupní pasáže Umberto, a nazdobenému jehličnanu tak již Neapolci začali přezdívat rubacchio – zlodějna. Stromek, na němž visí dopisy pro Santu Clause, baby gangy během jedné z nocí mezi svátky odtáhnou z nákupní galerie a zapálí. Pro piraně je to ale jen kratochvíle.

Z baby gangu camorristou

Italské přístavní město bylo po roky baštou mafie známé jako Camorra. Její pozice se však v posledních letech změnila a na poli násilných činů Camorra ustoupila skupinám znuděných adolescentů. Neapolská mafie na rozdíl od sicilské organizace Cosa Nostra nebo kalábrijské ’Ndranghety nemá vertikální strukturu, a tak dochází prakticky neustále k válkám o teritoriální kontrolu mezi různými klany. A těmto válkám v současnosti dominují piraně.

Tyto dětské gangy se nebojí střílet či bodat na potkání, nepodléhají pravidlům, nedrží se hodnot. Bezcílně se potulují po městě a hledají potíže nebo se pokoušejí upoutat pozornost zavedených členů Camorry. Jsou bezdůvodně násilní, aktivně hledají konfrontaci a žijí zcela v přítomném okamžiku bez přemýšlení o budoucnosti. A pokud o ní přemýšlí, mají jedinou cestu – stát se camorristou.

„Zločin se stal jedinou cestou, jak získat peníze, moc i respekt. Není to o tom, že by se neuměli dočkat své chvíle. Oni vědí, že jejich chvíle nepřijde, pokud nepůjdou cestou zločinu,“ uvedl pro deník The Guardian spisovatel Roberto Saviano, jehož kniha založená na svědectví italských mafiánů Gomora upozornila v roce 2008 na rozsah praktik Camorry. Saviano žije v hotelech pod policejní ochranou.

Italské úřady kolem roku 2010 zatkly stovky mafiánských bossů, ale vzniklo tím mocenské vakuum, kterého se chopili mladí mafiáni i z řad dětí. „Zdá se, že zločinné organizace mají jako jediné skutečně zájem o děti,“ dodal Saviano.

Jako první na fenomén dětských gangů upozornil Saviano v knize La paranza dei bambini. Slovo „paranza“ se do italštiny obvykle překládá jako malá rybářská loď. V jazyce camorristů jde ale o skupiny mladíků, nebo malých ryb. Saviano jim tak dětským gangům začal přezdívat „piraně“.

Změnila se i mafiánská kultura. Piraně o zločinech mluví v sociálních médiích, pózují s lahvemi šampaňského za 200 eur a jezdí na skútrech po městě jako splašení. A stejně tak i střílejí.

V roce 2014 patnáctiletý mafián zastřelil jednoho muže jen za to, že si dovolil jej požádat o cigaretu. Dalšího pak v roce 2013 zastřelili dva chlapci, když „testovali pistoli“.

České ministerstvo zahraničí k situaci v Neapoli žádné upozornění nevydalo.