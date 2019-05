Tichá ulice, pak výbuch, kouř a plameny. Video zachytilo dopad rakety Hamásu na zaparkované auto

PRAHA /VIDEO/ Během uplynulého víkendu radikálové z Pásma Gazy vypálili na Izrael přes 650 raket, na což izraelská armáda reagovala protiútokem na pozice Hamásu. Jedním z terčů palestinských střel bylo i město Ašdod na jihu Izraele. Na poklidné ulici se tam z ničeho nic ozval mohutný výbuch. Raketa tam zasáhla zaparkované auto, které se okamžitě zahalilo do oblak dýmu a do obrovských plamenů. Útok zachytila kamera.

#BREAKING The moment a rocket hit a car in the city of Ashdod, yesterday pic.twitter.com/iv3vGPkRB3

Nová vlna izraelsko-palestinského konfliktu si od soboty podle médií vyžádala na palestinské straně 22 mrtvých včetně tří žen, dvou dětí a nejméně osmi radikálů z hnutí Islámský džihád, a také 150 zraněných. Na izraelské straně jsou čtyři mrtví a více než stovka zraněných.



Na vyhrocenou situaci v dané oblasti zareagovala i Evropská unie, která vyzvala k „okamžitému zastavení“ ostřelování Izraele z palestinského Pásma Gazy. Zesílené snahy o uklidnění situace oznámil Egypt, který už při minulých vzplanutích násilností zprostředkovával příměří mezi oběma stranami.



Hrozba války však byla zažehnána až v pondělí, kdy se Izrael a Palestina dohodly na příměří. Plnou podporu Izraeli vyjádřil prezident USA Donald Trump a vyzval k ukončení raketových útoků.



„Izrael opět čelí palbě smrtelných raketových útoků teroristických skupin Hamásu a Islámského džihádu. Izrael stoprocentně podporujeme při obraně jeho občanů. Pro obyvatele Gazy - tyto teroristické činy proti Izraeli vám nepřinesou nic víc než trápení. Skoncujte s násilím a pracujte na míru,“ napsal Trump na twitteru.

