VIDEO: Pentagon zveřejnil tři videa s UFO. Jde jen o zlomek z dostupných materiálů, tvrdí exsenátor

Videa jsou nasnímána infračervenou kamerou a na každém z nich je vidět rychle pohybující předmět. Dvě ze tří jsou doprovázená i zdánlivě autentickou zvukovou stopou. Zveřejněné hlasy se pozastavují nad rychlostí objektů. Jeden z nich spekuluje i nad možností, že by to mohl být robot.

Námořnictvo už na podzim loňského roku přiznalo autentičnost těchto záběrů, ale až nyní je poslalo oficiálně do světa, protože se vedly dohady, kolik videí skutečně existuje a zda-li jde opravdu o realitu. Ministerstvo ještě předtím záběrový materiál nechalo prozkoumat, aby předešlo odtajnění citlivých informací o armádních systémech a bojové technice.



Videa jako první zveřejnila postupně mezi prosincem 2017 a březnem 2018 společnost To The Stars Academy of Arts & Sciences, za jejímž vznikem stojí jeden z členů populární punkrockové kapely Blink 182 Tom DeLonge a zabývá se studiem zaznamenaných letů UFO.



Pentagon v minulosti podobné záznamy zkoumal, a to v letech 2007 - 2012. Za spuštením tajného programu stál bývalý senátor Harry Reid, jenomže posléze byly pro financování stanovené jiné priority a na výzkum došly peníze. Bývalý vedoucí programu Elizodo před čtyřmi lety uvedl, že osobně věří, že existuje přesvědčivý důkaz, že tu nejsme sami. V roce 2017 pak z armády odešel na protest proti tajemstvím okolo programu a jeho zastavení kvůli financování.

V roce 2017 pro CNN přiznal jeden z pilotů, který byl účastníkem podobného setkání ve vzduchu o 13 let dříve, že způsob, jakým se jím viděný objekt pohyboval, nedokáže vysvětlit. „Když jsem se přiblížil, rychle to zrychlilo a na jihu zmizelo,“ popsal tehdy s tím, že mu to připomínalo pingpongový míček odražený od zdi.

I’m glad the Pentagon is finally releasing this footage, but it only scratches the surface of research and materials available. The U.S. needs to take a serious, scientific look at this and any potential national security implications. The American people deserve to be informed. https://t.co/1XNduvmP0u