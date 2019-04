VIDEO: Policisté na Floridě brutálně zaútočili na 15letého chlapce, který přihlížel zatýkání

Miami (Florida) Hranice mezi tvrdým přístupem policisty k zatýkaným a nepřiměřeným násilím ze strany policie je často tenká. V případě zástupců úřadu šerifa v americkém státě Florida však rozhodně nešlo o adekvátní použití síly. Zaútočili totiž na patnáctiletého chlapce, který byl svědkem zatýkání jiného podezřelého.

Na zástupce šerifa floridské oblasti Broward County bylo uvaleno takzvané restriktivní administrativní opatření, které ho postavilo mimo službu. Video, které se okamžitě stalo virálním a lidé ho začali šířit na sociálních sítích, totiž ukazuje, jak policista ve městě Tamarac nejprve odstrkuje při zatýkání mladou dívku a poté odhání i dalšího mladíka tmavé pleti z místa, kde právě probíhá zatčení jiného mladého muže.



Když chlapec nereaguje, bez varování na něj strážník vystříkne dávku pepřového spreje, chytne ho a povalí na zem. Na pomoc mu přiběhnou ještě další dva kolegové, kteří mladíka na zemi začnou mlátit do hlavy. Na videu jsou slyšet hlasy okolo stojících lidí, kteří vyděšeně křičí „Vždyť krvácí!“ nebo „Co to děláte?“.

Šerif z Broward County Gregory Tony později vydal videopříspěvek, v němž ujišťuje, že celá událost bude důkladně prošetřena. „Na případ se podíváme z hlediska faktů, abychom případně mohli kolegy hnát k odpovědnosti,“ uvedl podle CNN Tony, který byl do pozice šerifa dosazen před třemi měsíci. „Odpovědnost je klíčová nejen v případech, kdy máme pravdu, ale hlavně v případech, kdy jsme se spletli,“ dodal.

Sheriff Gregory Tony is committed to accountability in every case and at all times. We vow to conduct an open, transparent and thorough investigation into the incident that occurred April 18 in Tamarac. The deputy has been placed on restrictive administrative assignment. pic.twitter.com/9i4LPY4aGl — Broward Sheriff (@browardsheriff) 19 de abril de 2019

Podle hlášení o čtvrtečním zatčení zveřejněné na stránkách úřadu šerifa byl muž, kvůli němuž policisté na videu původně zasahovali, podezřelý z narušování uzavřené oblasti už den předtím, tedy ve středu. Podle zprávy byly na místě jasné značky „zákaz překračování“ („No trespassing“). V oblasti totiž probíhají už delší dobu studentské násilnosti. Na místě se podle hlášení nacházelo kolem 200 studentů, kteří se k zasahujícím policistům chovali agresivně.



Podle seržanta Krickoviche, který zprávu psal, se pak další mladík snažil vzít mobilní telefon zatýkaného. Jeho kolega LaCerra (muž, který na videu jako první útočí) měl mladíka varovat, aby se nepřibližoval a když nereagoval, použil LaCerra pepřový sprej a chlapce uzemnil, stojí v policejní zprávě.



Patnáctiletý student byl odvezen do nemocnice a poté obviněn z bránění zatčení. V pátek se dostavil k soudu, který ho propustil domů k rodičům. Starosta Broward County Mark Bogen v prohlášení napsal, že takové chování zástupců úřadu šerifa je pobuřující a nepřijatelné. Kromě neadekvátního užití pepřového spreje měl problém i s „uzemněním“ chlapce a použití dalšího násilí včetně úderů pěstí do hlavy.

LeBron James (Twitter) @KingJames So wrong!! Hurts me to my soul!! To think that could be my sons. ‍♂️. Scary times man https://t.co/tRxk6sV7sb odpovědětretweetoblíbit

„Strážník, který na studenta skončil, mlátil ho a to i do hlavy, by měl být okamžitě propuštěn. Není žádná omluva pro použití takové síly a ublížit studentovi, který leží na zemi a absolutně se nebrání,“ napsal Bogen. Na událost reagovali i některé známé osobnosti včetně basketbalisty Los Angeles Lakers LeBrona Jamese. „To je tak špatné. Bolí mě z toho duše. Představa, že by to mohli být moji synové. Hrozné časy,“ napsal na twitter.

Případ nyní vyšetřuje oddělení pro vnitřní záležitosti samotného úřadu šerifa Boward County, které zřejmě vyvodí z chování policistů důsledky.