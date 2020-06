VIDEO: Pohled do zóny bez policie v Seattlu. Panuje zde svoboda, objevují se však i první ‚mouchy‘

Seattle/Praha Takzvaná autonomní zóna v Seattlu, ze které se po smrti George Floyda a následných střetech s demonstranty stáhli tamní policisté, stále budí emoce. V ovládnuté čtvrti Capitol Hill hraje muzika a panuje pocit volnosti. Lidé se uvnitř scházejí, aby si vyslechli proslovy a věří v systémové změny.

„Nebojujeme s armádou, nesnažíme se oddělit od USA, pokud bychom to udělali, vše, co jsme dokázali, bychom ztratili. Neděláme nic ilegálního, jen protestujeme,“ říká demonstrant jménem Maurice v první části reportáže z autonomní zóny v Seattlu. Reportáž poskytující nejaktuálnější pohled do oblasti fungující zcela bez policie a dalších institucí nabízí britský Guardian.



Z dostupných záběrů lze vidět, že lidé se procházejí ulicemi města, doprovází je všudypřítomná muzika K vidění jsou nápisy Black Live Matters a další různé symboly odkazující k boji proti rasismu. Namalované jsou na silnicích nebo stěnách budov. „Lidé tu mohou být kýmkoliv,“ konstatuje Noah, jeden z návštěvníků oblasti.



Jeho slova ostatně potvrzuje médii již několikrát zmiňovaný nápis na prázdné policejní stanici. „Tento prostor je nyní majetkem lidu ze Seattlu.“



Ve čtvrti dokonce vznikl improvizovaný kemp, kde lidé pod stany přespávají. „Jsou tu obchody, kde lze všechno sehnat zadarmo,“ popisuje další z návštěvníků situaci ve městě.

Již nyní se ale objevují první problémy. Podle CNN se minulý víkend navzdory četným voláním na tísňovou linku 911 v místě vloupání, které se nachází v autonomní zóně, neobjevili žádní policisté. Vedoucí policie v Seattlu Carmen Bestová tvrzení, že policisté byli instruováni, aby nereagovali tísňová volání ze čtvrti Capitol Hill, popřela. „Seattle není obklíčen a my reagujeme na každé volání z každé části města,“ řekla.

Již dříve ale mluvčí policie Patrick Michaud pro CNN uvedl, že policisté ze Seattlu dostali pokyn, aby v zóně zasahovali pouze v nejnutnějších případech.

Situace se v mnoha amerických městech vyhrotila po zveřejnění videa, které ukazovalo bělošského policistu Dereka Chauvina, jak klečí téměř devět minut na krku zatýkaného černocha George Floyda. Ten následně zemřel.