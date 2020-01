VIDEO: Řidič vjel ve vysoké rychlosti do špatného pruhu. Náraz protijedoucího motorkáře katapultoval

LONDÝN Šokující video zveřejnila v pátek policie z oblasti South Yorkshire v Anglii. Je na něm z několika úhlů zachycena nehoda, při níž řidič osobního automobilu v přílišné rychlosti nezvládl mírnou zatáčku, vjel do opačného pruhu a narazil do motorkáře. Toho náraz vymrštil několik metrů do vzduchu, nehodu však zázrakem přežil.

Nejmenovaný řidič motorky značky Suzuki při pádu utrpěl zlomeniny páteře, hrudní kosti a zápěstí. Podle policistů však měl obrovské štěstí i kvůli tomu, že na sobě měl kvalitní ochranné vybavení. Video policie zveřejnila poté, co byl řidič osobního vozu Florian Pratt odsouzen k šestnácti měsícům pobytu ve vězení u Sheffieldského královského soudu. Pratt uznal, že nehodu, která se stala v dubnu, způsobil. Jel totiž ve svém Subaru po okresní silnici rychlostí zhruba 112 kilometrů v hodině (70 mil/h, nejvyšší povolená rychlost je 60 mil/h). Nezvládl pak mírnou levotočivou zatáčku a zároveň neviděl za horizont, zpoza něhož vyjížděla trojice motorkářů.

„Každý, kdo řídí jakékoliv výkonné sportovní vozidlo, by měl mít na paměti, čeho všeho je auto schopné a nepřeceňovat své schopnosti,“ řekl Prattovi podle serveru The Independent soudce David Dixon s tím, že nezvládnutá zatáčka byla stoprocentně jeho chyba. Video policie zveřejnila i kvůli tomu, že chce zvýšit pojem o bezpečném oblečení pro motorkáře. „Často vídáme motorkáře v šortkách a teniskách, kteří mají pocit, že je to v pohodě, protože mají na hlavě helmu. Ale není. I když sami dáváte na silnicích pozor, neznamená to, že budou opatrní všichni,“ upozorňuje policista Phil Carson.