VIDEO: Roušku si můžete udělat za minutu ze starého trička, ukazuje americký odborník

WASHINGTON D.C. Omezení pohybu obyvatel je podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) stále nejefektivnější zbraní v boji proti šířící se pandemii koronaviru. Podotýká ale, že nošení roušek může výrazně pomoci ochránit tu nejzranitelnější část obyvatelstva, mezi kterou se řadí například senioři.

Šéf amerického národního sboru pro veřejné zdraví (PHSCC) Jerome Adams se rozhodl lidem na internetu ukázat, jak se dá rouška jednoduše vyrobit doma za několik desítek vteřin. Stačí k tomu využít kus starého oblečení nebo utěrky, dvě gumičky, několikrát přehnout a je to. Není podle něj potřeba nic přišívat a ničit kusy oděvů.

Zakrývat si kvůli šíření koronaviru na veřejnosti nos a ústa není podle amerického prezidenta Donalda Trumpa vůbec špatný nápad. Lidé by ale měli používat spíše šály, roušky by občané měli přenechat zdravotníkům v nemocnicích, citoval tento týden šéfa Bílého domu zpravodajský web BBC.

„Můžete použít šálu... Mám pocit, že lidé to chtějí dělat. Jistě to nijak neuškodí,“ odpověděl prezident Trump na tiskové konferenci na otázku, která se týkala debaty o zakrývání nosu a úst. Odborníci se obávají, aby využívání roušek neznamenalo nedostatek v místech, kde je to skutečně potřeba, tedy v nemocnicích, domovech pro seniory a dalších podobných zařízeních.

Sám Adams během týdne uvedl, že lidé často vůbec neví, jak mají roušku správně používat. I proto se rozhodl, že lidem ukáže, jak si roušku jednoduše vyrobit doma, aniž by lidé museli nakupovat látku či rovnou hotové roušky a brali tak materiál pro klíčová místa.