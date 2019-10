VIDEO: Rozsáhlý požár postihl japonskou památku ze seznamu UNESCO. Ztratili jsme náš symbol, řekla starostka města

Naha (Japonsko) Hrad Šuri nacházející se v japonském městě Naha a zapsaný na Seznamu světového dědictví UNESCO v noci na čtvrtek zachvátil mohutný požár. Ten si sice nevyžádal žádné oběti na životech, ale z historického hlediska jde o velkou ztrátu. „Ztratili jsme náš symbol,“ smutnila starostka města Mikiko Shiroma. Příčina požáru je zatím nejasná.

Oblíbenou turistickou atrakcí a symbolem japonského ostrova Okinawa, kde se odehrála jedna z posledních velkých bitev druhé světové války, byl hrad Šuri. Nynější požár ale zničil téměř celý jeho areál.



Shořela nejen hlavní budova historického hradu, která byla po zničení za války znovu restaurována roku 1992, ale také další objekty v areálu hradu. „Všechny (tři) hlavní budovy shořely, nic nezůstalo,“ konstatoval pro The Japan Times Daisuke Furugen, člen hasičského sboru. S požárem podle japonských médií bojovalo okolo stovky hasičů.

Na základě šetření je velmi pravděpodobné, že oheň vzplál přímo uvnitř hlavní budovy a rychle se se šířil dál. Bezpečnostní agentura ohlásila požár hasičům okolo 2:40 ráno.



Na místě, kde se požár udál, se konal festival. Ten začal v neděli a přípravné práce spojené s jednou částí akce pracovníci prováděli až do 1:00, tedy do doby těsně před vypuknutím požáru. Zatím ale není jasné, zda zrovna to byl důvod, proč hrad začal hořet. „Jsem z toho nesmírně zarmoucena a šokována. „Ztratili jsme náš symbol,“ řekla k požáru starostka Mikiko Shiroma.

Hrad Šuri leží ve stejnojmenné části hlavního města Okinawy Naha a je symbolem ostrova i oblíbenou turistickou atrakcí. V minulosti tam sídlili panovníci království Rjúkjú. V roce 1945 byl hrad téměř srovnán se zemí důsledkem bojů mezi americkými a japonskými jednotkami za druhé světové války. Později jej ale Japonci znovu vystavili a v roce 2000 byl zapsán na seznam UNESCO. Původní hrad byl vystavěn před více než 500 lety.