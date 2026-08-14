VIDEO: Stačilo několik sekund. Rozvodněná řeka v Indii strhla most

K incidentu došlo v okrese Čamólí na severu Indie poté, co oblast zasáhly vydatné deště. Na videu je vidět mohutný proud vody smíšené s bahnem, který se řítí údolím a naráží do kovového mostu.
Síla vody následně konstrukci vytrhla a odnesla směrem ke břehu. Záběry zachycují také nákladní vůz a SUV jedoucí po silnici podél řeky. Oba řidiči se před postupující vodou stihli včas otočit, popisuje server NDTV.
Po stržení mostu zůstala oblast odříznutá od místního správního střediska. Úřady proto vyzvaly obyvatele i turisty, aby do postižené oblasti necestovali a své cesty odložili do doby, než se situace zlepší.
Lidé žijící v blízkosti řek a dalších vodních toků mají zároveň udržovat bezpečný odstup od jejich břehů. Kvůli pokračujícím dešťům totiž podle úřadů hrozí další vzestup hladiny.
Tajemník úřadu pro zvládání katastrof a obnovu státu Uttarákhand Vinod Kumar Suman uvedl, že v oblasti nepřetržitě prší od nedělní noci. Silné srážky zasáhly mimo jiné oblasti Déhrádún, Bágešvar, Nainítál a Čampávat.
Podle Sumana mají deště pokračovat i v dalších hodinách. Úřady zároveň pořádají informační akce v místech ohrožených sesuvy půdy a obyvatele upozorňují, jak se v případě dalšího zhoršení situace zachovat.