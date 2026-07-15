VIDEO: Když myš nahání kočku. Ruský vrtulník prchal před ukrajinským dronem

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  16:50aktualizováno  16:50
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Další zářez na pažbě si mohou připsat ukrajinští dronaři z 427. samostatného praporu bezpilotních systémů Raroh. V Belgorodské oblasti zaútočili dronem na ruský bitevní vrtulník Mi-28. Zatím není jasné, zda se jim ho podařilo sestřelit, podobných případů však rychle přibývá.

„Červí Mi-28 Noční lovec to narval čumákem do země,“ okomentoval video zveřejněné ve svém telegramovém kanálu šéf ukrajinských Sil bezpilotních systémů Robert Brovdi. K útoku podle něj došlo u příhraniční vesnice Vjazove zhruba na půl cesty mezi ruským Belgorodem a ukrajinskými Sumami.

Ukrajinci dronem sestřelili ruský vrtulník Mi-28
Ruské helikoptéry Mi-28 na zahájení vojenského veletrhu Armáda 2015 v tzv. Vlasteneckém parku nedaleko Moskvy (16. června 2015)
Ukrajinci sestřelili ruský vrtulník Mi-28 dronem
Ruské helikoptéry Mi-28 na zahájení vojenského veletrhu Armáda 2015 v tzv. Vlasteneckém parku nedaleko Moskvy (16. června 2015)
19 fotografií

Mi-28 je bitevní vrtulník určený k boji proti tankům a obrněným vozidlům. Ukrajinské armádě se jich doposud podle statistik projektu Oryx podařilo zlikvidovat dvacet, během poslední doby především pomocí FPV dronů. Jeden z prvních takových případů byl zaznamenán loni v září u Pokrovsku, kde se ukrajinským dronařům podařilo zlikvidovat stroj Mi-8.

Ruské zdroje tvrdí, že vrtulník z Brovdiho videa útok přežil bez úhony. „Zdá se, že dron útočil shora zezadu a zhasl v okamžiku, kdy procházel rotorem. Není vyloučeno, že ho úder rotoru odmrštil nebo zničil,“ analyzuje nahrávku telegramový kanál Vojennyj osvědomitěl a všímá si též, že na helikoptéře nejsou vidět žádné prvky radioelektronického boje.

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