Ukrajinci sestřelili ruský vrtulník, piloty dobily drony. Zelenskyj rozdal metály

Autor: ,
  22:50aktualizováno  22:50
Ukrajinským ozbrojeným silám se u Pokrovsku podařil pozoruhodný úlovek. Dronem za pár stovek dolarů sestřelili ruský vrtulník Ka-52 v hodnotě šestnácti milionů dolarů (asi 339 milionů korun). Ztrátu stroje potvrdili i Rusové. Dvoučlenná posádka sice nouzové přistání přežila, na zemi ji ovšem dostihly ukrajinské drony.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Bojový vrtulník z dílny zbrojovky Kamov sestřelili příslušníci Sil bezpilotních systémů u obce Nadijivka nedaleko Pokrovsku. Použili k tomu dron ovládaný přes optické vlákno.

„Posádka vrtulníku se po nouzovém přistání pokusila zachránit. Na ‚pomoc‘ nepřátelským pilotům dorazily drony pilotů 1. praporu 414. brigády a operaci úspěšně dokončily,“ uvedl velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdi zvaný Magyar (Maďar).

Helikoptéra Ka-52 Alligator odpaluje střelu. (13. září 2025)
Ruský vrtulník Ka-52 při nasazení na Ukrajině (28. října 2022)
Ruská bojová helikoptéra Ka-52 (6. září 2022)
Ruská bojová helikoptéra Ka-52 (13. července 2022)
20 fotografií

Vrtulník Ka-52 Alligator je dvoumístný bitevní vrtulník schopný operací za každého počasí. První prototyp vzlétl v roce 1997, kromě Ruska ho má ve svém arzenálu i Egypt a Čína. Rusům se výrazně osvědčil před třemi během neúspěšné ukrajinské protiofenzivy v Záporožské oblasti, kde z bezpečné dálky raketami Vichr likvidoval tanky a obrněnce.

Sestřel stroje u Pokrovsku potvrzují i ruské zdroje. „Už dříve došlo minimálně ke dvěma podobným incidentům, přesto jsou naše vrtulníky nadále nasazovány u přední linie. Otázkou je, jakým způsobem jsou používány,“ konstatuje válečný bloger Rybar a spekuluje, že posádka zřejmě ostřelovala ukrajinské pozice neřízenými raketami S-8.

Vyznamenání od prezidenta

Čtyři ukrajinské vojáky, kteří malým dronem sestřelili ruský bitevní vrtulník v hodnotě milionů dolarů vyznemenal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. S odvoláním na prezidentův dekret o udělení řádů Za hrdinství druhého stupně a vyjádření zástupce šéfa prezidentské kanceláře to napsal server RBK-Ukrajina.

„Jednotka Predátoři výšin zasáhla ruský Ka-52. Stroj za miliony zničil přesný zásah FPV dronu. A je důležité si uvědomit, že nešlo o náhodu, ale o již systematickou práci. Pro tuto jednotku je to druhý takový zásah,“ napsal na facebooku Pavlo Palisa z prezidentské kanceláře o úspěchů operátorů z 59. brigády sil bezpilotních systémů.

Na záběrech a snímcích z incidentu je vidět, že FPV dron nejprve kroužil a vyčkával nad „územím nikoho“, než se na obzoru objevila dvojice vrtulníků Ka-52, na které se operátor rozhodl zaútočit. První pokus se nepovedl, vrtulník letěl příliš rychle a dron jej nezasáhl. O chvíli později druhý vrtulník doslova narazil do ukrajinského dronu, což způsobilo výbuch v přední části helikoptéry. Na dalších záběrech je vidět hořící stroj, který tvrdě dopadl na zem a roztříštil se.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.