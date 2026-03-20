Ukrajinci sestřelili ruský vrtulník, piloty dobily drony. Zelenskyj rozdal metály

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Bojový vrtulník z dílny zbrojovky Kamov sestřelili příslušníci Sil bezpilotních systémů u obce Nadijivka nedaleko Pokrovsku. Použili k tomu dron ovládaný přes optické vlákno.
„Posádka vrtulníku se po nouzovém přistání pokusila zachránit. Na ‚pomoc‘ nepřátelským pilotům dorazily drony pilotů 1. praporu 414. brigády a operaci úspěšně dokončily,“ uvedl velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdi zvaný Magyar (Maďar).
Vrtulník Ka-52 Alligator je dvoumístný bitevní vrtulník schopný operací za každého počasí. První prototyp vzlétl v roce 1997, kromě Ruska ho má ve svém arzenálu i Egypt a Čína. Rusům se výrazně osvědčil před třemi během neúspěšné ukrajinské protiofenzivy v Záporožské oblasti, kde z bezpečné dálky raketami Vichr likvidoval tanky a obrněnce.
Sestřel stroje u Pokrovsku potvrzují i ruské zdroje. „Už dříve došlo minimálně ke dvěma podobným incidentům, přesto jsou naše vrtulníky nadále nasazovány u přední linie. Otázkou je, jakým způsobem jsou používány,“ konstatuje válečný bloger Rybar a spekuluje, že posádka zřejmě ostřelovala ukrajinské pozice neřízenými raketami S-8.
Vyznamenání od prezidenta
Čtyři ukrajinské vojáky, kteří malým dronem sestřelili ruský bitevní vrtulník v hodnotě milionů dolarů vyznemenal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. S odvoláním na prezidentův dekret o udělení řádů Za hrdinství druhého stupně a vyjádření zástupce šéfa prezidentské kanceláře to napsal server RBK-Ukrajina.
„Jednotka Predátoři výšin zasáhla ruský Ka-52. Stroj za miliony zničil přesný zásah FPV dronu. A je důležité si uvědomit, že nešlo o náhodu, ale o již systematickou práci. Pro tuto jednotku je to druhý takový zásah,“ napsal na facebooku Pavlo Palisa z prezidentské kanceláře o úspěchů operátorů z 59. brigády sil bezpilotních systémů.
Na záběrech a snímcích z incidentu je vidět, že FPV dron nejprve kroužil a vyčkával nad „územím nikoho“, než se na obzoru objevila dvojice vrtulníků Ka-52, na které se operátor rozhodl zaútočit. První pokus se nepovedl, vrtulník letěl příliš rychle a dron jej nezasáhl. O chvíli později druhý vrtulník doslova narazil do ukrajinského dronu, což způsobilo výbuch v přední části helikoptéry. Na dalších záběrech je vidět hořící stroj, který tvrdě dopadl na zem a roztříštil se.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz