VIDEO: Čeští turisté rozzuřili Slováky. V sandálech bezohledně předbíhali na nebezpečných skalách

Suchá Belá (Slovensko) Riskantně a bezohledně vůči ostatním si u našeho východního souseda počínala trojice českých turistů. V Suché Belé, nejnavštěvovanější úžině Slovenského ráje, odmítala stát ve frontě na žebřík. Pomalejší se tak rozhodla předběhnout po kluzké skále. Jejich počínání, které zachytila a posléze zveřejnila další z návštěvnic, pobouřilo místní i správce přírodní rezervace.

K incidentu mělo dojít v úterý dopoledne, kdy na Suchou Belou, proslulou vysokou koncentrací vodopádů, zavítalo velké množství návštěvníků. Ve chvíli, kdy řada z nich pomalu stoupala vzhůru, držíce se žebříku, je všechny zaskočila tříčlenná skupinka Čechů, kteří si chtěli výstup urychlit.



„Nevím tedy, neabsolvuji takové túry a proto otázka: toto asi nebude normální, že?“ napsala jedna z návštěvnic do facebookové skupiny Turistika na Slovensku. K příspěvku připojila i sérii videí, která zachycující inkriminovanou situaci.



„Čeští turisté si řekli, že v řadě čekat nebudou,“ popisovala dále. „Oběhli spoustu lidí místy, která jsou nebezpečná,“ řekla později slovenskému serveru Aktuality.sk. Že se jedná o turisty z Česky prý poznala, neboť je slyšela mezi sebou mluvit. Rovněž zmínila, že na lezení po skalách byla trojice nevhodně obuta: jeden měl sportovní sandále, další tenisky.

Nahrávky, které na sociální síti uveřejnila, vzbudily velký rozruch. Zejména slovensky hovořící uživatelé se podivovali nad tím, jak něco takového může návštěvníky vůbec napadnout.

„Skuteční turisté se takto nechovají. Ti mají respekt před přírodou a slušnost k ostatním,“ napsala jedna z komentujících. „Češi, to je klasika. Nad jejich chováním zůstává rozum stát,“ stálo v jiném příspěvku.

Videa se dostala i k řediteli Národního parku Slovenský ráj Tomáši Dražilovi. Ten serveru Aktuality.sk řekl, že s takto bezohledným chováním se ještě nesetkal. „Základní pravidlo v horách je, že respektujeme pomalejšího,“ reagoval s tím, že arogantní turisté nemají v přírodě co dělat.



Podotkl také, že na turistiku do Slovenského ráje je třeba se obout a obléct jako do hor. A zároveň si před túrou pořádně nastudovat, jak dlouho trvá a jakými úseky povede.