Srbský ministr dostal mrtvici během přímého přenosu. Z ničeho nic začal koktat

Z videa je patrné, že se dvaapadesátiletému Glišićovi uprostřed rozhovoru náhle udělalo špatně. „Jste v pořádku?“ reagovali moderátoři přenosu na ministrovu zhoršenou artikulaci, zakoktávání a cukání oka. Následně s obavami ve tvářích předali slovo jinému respondentovi.
Ministrovi, který je velmi blízký srbskému prezidentovi Aleksandaru Vučićovi, přivolali sanitku. V bezvědomí ho převezla na pohotovost v Bělehradě. Ministr zdravotnictví Zlatibor Lončar později potvrdil, že Glišić utrpěl mozkovou příhodu a nachází se v kritickém stavu, informoval web A2 CNN.
Chirurgové v nemocnici mu odstranili trombus blokující mozkovou cévu a ošetřili další krvácení, doplnil Lončar. „Nyní nastává období, kdy musí jeho tělo bojovat,“ řekl.
Vučić v pondělí zveřejnil video z klinického centra v Srbsku, které okomentoval: „Darko, vydrž. Nevzdávej to! Darko je na tom lépe, mluvil jsem s ním. Stále ještě trochu bojuje, ale nedokážu popsat svou radost a jeho radost,“ citoval ho web.
Glišić vede ministerstvo veřejných investic a od roku 2016 předsedá výkonné radě Srbské pokrokové strany. Předseda strany Miloš Vučević také vyjádřil kolegovi podporu. „Věřím v naše lékaře a zdravotnický personál, stejně jako v Darkovo srdce a fyzickou kondici... Věřím také v boží pomoc a pozitivní energii, že Darko tuto bitvu vyhraje,“ řekl Miloš Vučević.