Srbský ministr dostal mrtvici během přímého přenosu. Z ničeho nic začal koktat

  13:38aktualizováno  13:38
Srbský ministr veřejných investic Darko Glišić dostal v pondělí během přímého televizního přenosu mrtvici. Odpovídal na otázku v ranním pořadu tamní televize Pink, když se jeho řeč z ničeho nic zpomalila a začal koktat. Televize živé vysílání přerušila a záchranáři ministra odvezli v bezvědomí do nemocnice. Byl ve vážném stavu, po zákroku bojuje o život.

Z videa je patrné, že se dvaapadesátiletému Glišićovi uprostřed rozhovoru náhle udělalo špatně. „Jste v pořádku?“ reagovali moderátoři přenosu na ministrovu zhoršenou artikulaci, zakoktávání a cukání oka. Následně s obavami ve tvářích předali slovo jinému respondentovi.

Ministrovi, který je velmi blízký srbskému prezidentovi Aleksandaru Vučićovi, přivolali sanitku. V bezvědomí ho převezla na pohotovost v Bělehradě. Ministr zdravotnictví Zlatibor Lončar později potvrdil, že Glišić utrpěl mozkovou příhodu a nachází se v kritickém stavu, informoval web A2 CNN.

Chirurgové v nemocnici mu odstranili trombus blokující mozkovou cévu a ošetřili další krvácení, doplnil Lončar. „Nyní nastává období, kdy musí jeho tělo bojovat,“ řekl.

Vučić v pondělí zveřejnil video z klinického centra v Srbsku, které okomentoval: „Darko, vydrž. Nevzdávej to! Darko je na tom lépe, mluvil jsem s ním. Stále ještě trochu bojuje, ale nedokážu popsat svou radost a jeho radost,“ citoval ho web.

Glišić vede ministerstvo veřejných investic a od roku 2016 předsedá výkonné radě Srbské pokrokové strany. Předseda strany Miloš Vučević také vyjádřil kolegovi podporu. „Věřím v naše lékaře a zdravotnický personál, stejně jako v Darkovo srdce a fyzickou kondici... Věřím také v boží pomoc a pozitivní energii, že Darko tuto bitvu vyhraje,“ řekl Miloš Vučević.

