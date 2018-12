VIDEO: Trump opustil argentinského prezidenta před společným focením. Ten na něj rozpačitě mával

Buenos Aires Slavnostní focení amerického a argentinského prezidenta se na summitu G20 nekonalo. Mauricio Macri si s Donaldem Trumpem podával ruku a poté bylo v plánu fotografování. Focení obou státníků ale nakonec nebylo dotaženo do konce, neboť Donald Trump po podání ruky překvapivě odešel ze scény. Argenitnský prezident zjevně nevěděl, co má dělat a začal směrem k prezidentovi gestikulovat, pak se otočil k fotografům zády. Podle amerických médií na něj do konce Macri volal, avšak Trump se nevrátil.

V pátek se na summitu G20 mělo uskutečnit slavnostní fotografování amerického a argentinského prezidenta. Podle britského deníku The Guardian šlo o neúmyslnou chybu ze strany Donalda Trumpa, který z focení odešel. Deník také upozorňuje na to, že na amerického prezidenta Macri zjevně volal, avšak Trump se nevrátil.

Celý incident připomíná Trumpovu návštěvu Spojeného království, kdy dvakrát porušil královský protokol. První sporná situace nastala v pátek, kdy Trump navštívil královnu na hradě Windsor. Při přehlídce stráží americký prezident šel před Alžbětou II.. Podruhé Trump porušil protokol v rozhovoru pro britský deník Daily Mail. Sdělil totiž, o čem se s královnou bavil.

Summit 20 nejsilnějších ekonomik světa probíhal od pátku do soboty v argentinské metropoli Buenos Aires. Americký prezident Donald Trump odřekl původně plánovaná formální jednání na okraj summitu G20 v Argentině s prezidenty Jižní Koreje a Turecka Mun Če-inem a Recepem Tayyipem Erdoganem, oznámil Bílý dům s tím, že chce s vedoucími představiteli zemí hovořit na summitu G20 jen neformálně.

Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová blíže neupřesnila, proč se prezident rozhodl zrušit naplánované schůzky. Uvedla jen, že Trump chce s představiteli zemí G20 během summitu mluvit neformálně. V takovém případě nebude debata považována za bilaterální jednání.

Trump rovněž odřekl setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Jako důvod uvedl nevyřešený incident u Krymu, kde ruské námořnictvo zajalo trojici ukrajinských vojenských plavidel i s námořníky, v Buenos Aires se s však s ruským prezidentem krátce setkal mimo oficiální program.