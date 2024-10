VIDEO: Tanec místo řečí. Trump se na mítinku 39 minut pohupoval do rytmu hudby

Trump po zdravotní indispozici dvou diváků zažertoval, zda „chce ještě někdo další omdlít“. „Už se nevěnujme otázkám. Poslouchejme hudbu. Pusťme si hudbu. Kdo sakra chce poslouchat otázky, co?“ podotkl.

Následujících 39 minut se pak Trump pohupoval a kýval hlavou do rytmu svých oblíbených písní, kterých zaznělo celkem devět. Občas promluvil, potřásl si rukou s lidmi na jevišti, ukazoval prstem do publika a dal jasně najevo, že část akce věnovaná otázkám skončila. Pak zazněly mimo jiné písně Ave Maria v podání Luciana Pavarottiho, Time to Say Goodbye s Andreou Bocellim, Nothing Compares 2 U od Sinéad O’Connorové, American Trilogy Elvise Presleyho či pro Trumpovy mítinky již tradiční skladba Y.M.C.A od Village People.

Trump si podle informací listu The Washington Post velmi zakládá na svém předvolebním playlistu a jeho asistenti opakovaně popsali, jak exprezident během letů na předvolební mítinky či na terase svého floridského sídla Mar-a-Lago dělá „dýdžeje“. Řada umělců, včetně kanadské zpěvačky Céline Dion, ale dala najevo, že si nepřeje, aby Trump přehrával jejich písně na svých předvolebních akcích.

Vzhledem k tomu, že do voleb ve Spojených státech zbývá už méně než měsíc, je Trumpovo rozhodnutí nevěnovat se během akce politickým tématům poněkud bizarní. List v této souvislosti připomíná, že Trumpova soupeřka Kamala Harrisová exprezidenta označila za nevyrovnaného a zpochybnila jeho duševní zdraví.

Kampaň Harrisové video sdílela na síti X s popiskem, že Trump na akci působil ztraceně. Video následně sdílela i sama Harrisová. „Doufám, že je v pořádku,“ napsala k němu.