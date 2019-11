VIDEO: Trump překvapivě zavítal do Afghánistánu. Navštívil vojáky a sešel se s tamním prezidentem

„Neexistuje místo, kde bych raději slavil Den díkůvzdání,“ řekl Trump na základně Bagrám asi 1500 amerických vojáků, kteří prezidentův projev poslouchali. Řekl jim, že letěl 8331 mil (13.400 kilometrů), aby jim sdělil, že Spojené státy nikdy nebyly silnější. Na pódium pozval Trump i Ghaního, který vojákům rovněž popřál pěkné díkůvzdání, což je tradiční severoamerický svátek spojený s jídlem a pitím.



Prezident s vojáky povečeřel v kantýně, kde se podával krocan, šunka, bramborová kaše a sladké brambory, tedy obvyklý pokrm o díkůvzdání. Do Afghánistánu přiletěl Trump dva měsíce poté, co v reakci na bombový útok v Kábulu zrušil mírové rozhovory s afghánským radikálním hnutím Tálibán. Dnes ale prohlásil, že Tálibán usiluje o dohodu a věří, že chce i příměří.



United States Army General and the 20th Chairman of the Joint Chiefs of Staff Mark Milley introduces the 45th President of the United States @realDonaldTrump at Bagram Airfield in Afghanistan. HAPPY THANKSGIVING!! pic.twitter.com/uMRA5t5yyk