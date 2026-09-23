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VIDEO: Ukrajinci ukázali, jak sestřelují Rusům nové tryskové šáhedy

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  10:31aktualizováno  10:31
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Ruské tryskové drony nejsou nesestřelitelné, ale zasáhnout je je o dost těžší než u těch turbovrtulových. Úspěšnou likvidaci stroje pohybujícího se rychlostí až 600 kilometrů v hodině nyní oznámili příslušníci jednotky Babaj z 1020. pluku protivzdušné obrany.

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Jednotka specializující se na likvidaci velkých ruských kamikaze dronů k sestřelu použila interceptor STING S od společnosti Dyki šeršni (Divocí sršni). Malý stíhač údajně poslední model šáhedu zasáhl do levé části trupu.

Ukrajinci ukázali, jak sestřelují tryskové šáhedy
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Tryskový šáhed. Ruský kamikaze dron Geraň-5
Tryskové motory do ruských kamikaze dronů Geraň-5 vyrábí čínská společnost Telefly Telecommunications Equipment.
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O interceptorech STING S se toho zatím moc neví. Podle ukrajinských médií procházejí zkouškami u vybraných jednotek a byly už použity ke zničení deseti proudových šáhedů. Po konci testů by se měla okamžitě rozjet sériová výroba.

Starší modely měly operační dosah 25 kilometrů, dosahovaly maximální rychlosti 280 kilometrů v hodině a byly schopny vystoupat do výšky přes 7 000 metrů. Server Defense Express nedávno informoval, že poslední model dokáže dosahovat rychlosti až 315 kilometrů v hodině.

Rusové začali tryskovými drony Geraň-4 a Geraň-5 na ukrajinská města ve velkém útočit během letošního léta. Poslední modely šáhedů dosahují rychlostí až 600 kilometrů v hodině, mají dolet až tisíc kilometrů a unesou bojovou hlavici o váze devadesát kilogramů. Ukrajinci jich sestřelují asi 60 procent, u pomalejších turbovrtulových modelů statistika sestřelů převyšovala 90 procent.

Volodymyr Zelenskyj minulý týden představil nový model interceptoru, který by proudové šáhedy dokázal dohnat a sestřelit. Podle prezidenta pracují na vývoji podobných systémů desítky ukrajinských firem a země chce jejich výrobu postupně rozšířit.

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