VIDEO: Ukrajinský voják se vydával za Rusa. Pak nepřátele zblízka postřílel

  15:22aktualizováno  15:22
Dva nepřátele zlikvidoval příslušník ukrajinské armády, kterého Rusové považovali za „svého“. Ukrajinec si počkal, až ho předejdou, a pak vytáhl automat...

„Video ukazuje, jak náš voják pomocí automatické zbraně zlikvidoval dva okupanty. Nejprve je oklamal, aby ho považovali za jednoho z nich. Poté si počkal na vhodný okamžik a oba zabil,“ píše se na telegramovém účtu 425. samostatného útočném pluku Skala, jehož dronaři incident natočili.

Pluk Skala vznikla v roce 2022 jako dobrovolnická jednotka zabývající se především zpravodajskou činností. Později byl reformován na šturmový regiment, zúčastnil se bojů o Bachmut nebo protiofenzivy v Záporožské oblasti. Letos na jaře byla jednotka posílena o tanky a artilerii a utvořila první motocyklové jednotky v řadách ukrajinské armády.

