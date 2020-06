VIDEO: Veřejnost v USA pobouřily další záběry, policista napadl demonstrující černošku

Washington Veřejnost ve Spojených státech, které zmítá vlna nepokojů kvůli smrti černocha George Floyda při policejním zásahu, pobouřilo další video zachycující výpad bělošského policisty vůči černošské demonstrantce. Do ženy, která při nedělním protestu na Floridě klečela, procházející policista zezadu strčil, takže upadla na chodník. Policistu úřady mezitím identifikovaly a postavily mimo službu, napsala v pondělí agentura AP.

Incident, který zachytily kamery a který se dostal na veřejnost, se stal ve floridském městě Fort Lauderdale. Policistu ihned poté, co do klečící ženy strčil, z místa odvedli jeho kolegové. Starosta města Dean Trantalis dnes oznámil, že dotyčný byl postaven mimo službu.



„Pokud se ukáže, že jednal nepřiměřeně, bude ho obratem čekat kázeňské řízení za to, co udělal,“ řekl Trantalis o policistovi, který pro městský bezpečnostní sbor pracuje od roku 2016. Starosta o zákroku dodal, že se něco takového by se stávat nemělo.

Víkendový protest ve Fort Lauderdale a také demonstrace v dalších floridských městech, jako například v Miami, West Palm Beach, Jacksonville, Orlandu či Tampě, začaly původně poklidně, později ale přerostly v násilnosti. Dav ničil zaparkovaná auta a výlohy a házel kamení na policisty, kteří proti výtržníkům použili slzný plyn.