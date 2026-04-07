Lam je generálním tajemníkem vietnamské komunistické strany od roku 2024. Nejvyšší stranický orgán v lednu potvrdil, že ve funkci generálního tajemníka zůstane dalších pět let.
Spojení funkce generálního tajemníka a prezidenta podle agentury Reuters znamená odklon od tradičního vietnamského kolektivního systému vedení. Podle analytiků by tento krok mohl zemi posunout k většímu autoritářství, ale zároveň umožnit rychlejší rozhodování, podobně jako v sousední Číně.
„Soustředění větší moci do Lamových rukou by mohlo přinášet rizika pro vietnamský politický systém, například v podobě rostoucího autoritářství,“ uvedl jeden z pracovníků singapurského institutu ISEAS.
Tato změna by však podle něj mohla Vietnamu umožnit rychleji a efektivněji formulovat i realizovat politická opatření.
Lam po svém dnešním zvolení prezidentem uvedl, že je pro něj ctí vykonávat obě funkce. Zároveň slíbil „nový model hospodářského růstu, jehož hlavním motorem budou věda, technologie, inovace a digitální transformace“.