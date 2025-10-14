Vietnamec pašoval z Česka do Německa přes dvě tuny dělobuchů, dostal podmínku

Policisté v Horní Falci 37letého Vietnamce zastavili v prosinci 2024. V krabicích s asijskými jídly objevili 124 velkých ohňostrojových baterií, které jsou v Německu zakázané. Za ohňostroj na trhu v Praze zaplatil přes 7000 eur (170 000 Kč). Pyrotechnika vážila přes dvě tuny, z toho pak 170 kilogramů činila čistá výbušnina, uvedla bavorská veřejnoprávní rozhlasová a televizní společnost Bayerischer Rundfunk (BR).
„Takové množství jsme na služebně pohraniční policie ve Waldsassenu ještě neměli,“ prohlásil jeden z policistů před soudem. Státní zástupce zase hovořil o neuvěřitelném množství dělobuchů, se kterými by bylo možné vyhodit do povětří dálniční most.
Soud během procesu nechal přehrát video, ve kterém exploze pyrotechniky zcela roztrhá dodávku. „Obžalovaný měl ve voze výrazně více výbušniny,“ poznamenal soudce k záznamu. Podle portálu Diebewertung by množství dělobuchů dokázalo poškodit celou vesnici.
V souvislosti s případem bavorská pohraniční policie uvedla, že s blížícím se koncem roku opět zaznamenává více pokusů pašovat do země dělobuchy z Česka. V neděli spolková policie u Waldsassenu objevila v kufru jednoho z kontrolovaných aut přes 600 petard.
Dostupnost zábavní pyrotechniky Německo celoročně reguluje. Během roku je k dostání jen pyrotechnika kategorie F1, ve které jsou bouchací kuličky, prskavky, fontánky nebo létající včeličky. Jediným omezením v zábavě je minimální věk 12 let. Prodej kategorie F2, což jsou běžné rachejtle a dělobuchy, je umožněn jen v posledních třech dnech roku. Nákup je navíc povolen výhradně dospělým, kteří ohňostroje mohou odpalovat pouze od večera 31. prosince do rána 1. ledna. Vyšší kategorie F3 a F4 určené především pro profesionály pak vždy vyžadují zvláštní povolení.