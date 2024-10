Azylový systém nefunguje, migrace vede k násilí na ženách, prohlásil Orbán

„Migrační tlak trvá mnoho let, je to zásadní zátěž, zvláště pro členské státy s vnějšími hranicemi Evropské unie. Musíme vnější hranice chránit, jejich ochrana slouží zájmům celé Evropy, a měli bychom smysluplně podporovat právě tyto země,“ prohlásil během svého projevu maďarský premiér a vysloužil si potlesk části europoslanců v sále, který byl zaplněn jen zčásti. Někteří europoslanci se rozhodli Orbánovo vystoupení bojkotovat.

Maďarský premiér dodal, že on osobně o tématu migrace hovoří již od roku 2015. „Od té doby se objevily různé iniciativy a balíčky, ale všechno to selhalo,“ uvedl Orbán. Důvod je podle něj jediný, Evropskou unii není možné dostatečně chránit bez zřízení kontaktních míst, takzvaných hotspotů, mimo území EU.

„Nelegální migrace a strach o bezpečnost vedly k tomu, že se znovu zavádí vnitřní kontroly hranic, měli bychom pořádat pravidelně schengenský summit, kde by se scházely hlavy vlád a států,“ dodal šéf maďarské vlády. Jeho země rovněž navrhuje, aby do konce roku do schengenského prostoru v plném rozsahu vstoupily Bulharsko a Rumunsko.

Orbán hovořil o maďarských prioritách už v úterý na tiskové konferenci ve Štrasburku, při které také slíbil podporu integrace západobalkánských zemí. Pozornost chce rovněž zaměřit na demografické problémy, jako je zrychlující se stárnutí evropské populace, neudržitelné systémy sociálního zabezpečení či vylidňování venkova.

Maďarské předsednictví Rady Evropské unie skončí 31. prosince a od 1. ledna 2025 ho převezme Polsko.