EU se do osmi let rozpadne, s novou českou vládou utužíme V4, věští Orbán

Zahajovací setkání strany není běžně přístupné veřejnosti. Rádio Svobodná Evropa (RFE) však oslovilo několika účastníků schůze s dotazem, o čem maďarský premiér za zavřenými dveřmi hovořil. Maďarská média Daily News Hungary či Telex s odkazem na RFE poté začala útržky z Orbánova projevu šířit dál.

Jedním z hlavních témat byla válka na Ukrajině. Podle Orbána by mohla trvat až do roku 2030 a Ukrajina by v ní mohla ztratit až polovinu svého území. Dle jeho slov se zpočátku jednalo o „válku lokální“, a teprve Západ svým zásahem z ní udělal „válku globální“. „A my v Evropě se teď střílíme do nohy sankcemi,“ dodal Orbán.

Orbán v souvislosti s válkou na Ukrajině také předpověděl, že energetická krize způsobená sankcemi by mohla tuto zimu zastavit až 40 procent evropského průmyslu. Sám chce usilovat o to, aby na podzim nedošlo k prodloužení sankčního balíčku o dalších šest měsíců. Také vyslovil přání, aby do té doby byla v Itálii vytvořena vláda, která Maďarsko v této věci podpoří.

Orbán poté dodal, že přijetí sankcí ukazuje, že Evropa nemá vůdce, který by uznával zájmy kontinentu a jednal podle nich.

Nové vlády v Praze a Bratislavě

Maďarský premiér se ani tentokrát netajil názorem, že eurozóna, a dokonce i samotná Evropská unie, by se mohly do roku 2030 rozpadnout. Za silné mocenské centrum, které by EU nahradilo, označil právě visegrádskou čtyřku.

„Spolupráce je kvůli válce v krizi. Tu je ale možné překonat, jelikož vlády v Bratislavě a v Praze jsou rozpolcené. V obou zemích by tak snadno mohly vzniknout nové vlády, s nimiž by Fidesz mohl uzavřít spojenectví,“ pronesl Orbán na setkání v Kötcse.

„Měli bychom se poté zamyslet nad smyslem členství v EU. Co nám členství za těchto okolností dává. Pokud nenajdeme kladnou odpověď, měli bychom vyvodit závěry,“ doplnil maďarský premiér.

Uvedl také, že do roku 2040 budou muslimští přistěhovalci ve francouzských městech tvořit většinu, a upozornil, že k tomu může dojít i v dalších hlavních městech EU.

„V tomto případě však budeme muset přehodnotit naše vztahy s těmito hlavními městy, protože je otázkou, jak můžeme nazývat zemi za evropskou, když jsou původní evropské národnosti redukovány na menšinu několika obcí,“ dodal.

Nová generace Fidesz

Orbán se na schůzi nezapomněl vyjádřit ani k samotnému Maďarsku. Jeho hlavním cílem do budoucna jsou nová opatření na podporu rodiny. Cílem je také udržet plnou zaměstnanost.

Dále chce pokračovat v modernizaci hospodářství a národním sjednocení. Podle RFE posledním bodem však Orbán zřejmě mířil na Maďary za hranicemi, nikoli na potřebu zmírnit politické rozpory uvnitř Maďarska.

Na závěr maďarský premiér s odkazem na svůj vlastní politický tábor uvedl, že v poslední době si ve Fideszu vědomě vychovává novou generaci, která je vzdělaná a schopná vládnout. Tato mladá generace by měla být schopna vést zemi od roku 2030 až do roku 2060.