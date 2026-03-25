„Viktor tvrdě pracuje na ochraně Maďarska, růstu hospodářství, vytváření pracovních míst, podpoře obchodu, zastavení nelegálního přistěhovalectví a zajištění práva a pořádku!“ napsal Trump. Poznamenal, že za jeho administrativy vztahy mezi Washingtonem a Budapeští dosáhly nových výšin a velkolepých úspěchů, na čemž má podíl právě Orbán.
„Hrdě jsem podpořil Viktora ve znovuzvolení v roce 2022 a je mi ctí to učinit znovu. Volby jsou 12. dubna 2026. Maďarsko: jděte volit Viktora Orbána,“ dodal Trump s tím, že Orbán nikdy skvělý maďarský národ nezklame.
Orbán už na počátku ledna zveřejnil na svém facebooku dopis datovaný z prosince loňského roku, ve kterém mu Trump přeje v nadcházejících volbách hodně štěstí. V únoru pak prezident USA na Truth Social napsal, že ve volbách plně podporuje Orbána. Toho tehdy označil za silného lídra, který dosáhl fenomenálních výsledků.
Volební kampaň v Maďarsku je značně vyhrocená. Fidesz označuje opoziční stranu Tisza za proukrajinskou a varuje, že jen vítězství Orbána zajistí nevtažení Maďarska do války. Tisza naopak slibuje politický obrat, proevropský postoj a změnu poměrů v justici či médiích, které jsou podle opozice pod kontrolou Fideszu.
Orbán stojí v čele maďarské vlády od roku 2010, kdy se do premiérského křesla vrátil po osmi letech v opozici.