Přistihli tam Topolánka, poznal ji i Putin. Berlusconiho luxusní vilu kupují Katařané

Autor: ,
  16:11aktualizováno  16:11
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Villa Certosa na Sardinii (31. srpna 2012)

Villa Certosa na Sardinii (31. srpna 2012) | foto: Profimedia.cz

Villa Certosa, sídlo italského premiéra Berlusconiho, je na prodej. (24. února...
Villa Certosa, sídlo italského premiéra Berlusconiho, je na prodej. (24. února...
Italský premiér Silvio Berlusconi tráví dovolenou ve své vile na Sardinii. (11....
Villa Certosa, sídlo italského premiéra Berlusconiho, je na prodej.
59 fotografií
Katarská panovnická rodina koupí slavnou vilu Certosa italského expremiéra Silvia Berlusconiho na Sardinii, informoval deník Corriere della Sera. Skupina Fininvest, která patří dětem expremiéra, transakci potvrdila s tím, že katarští panovníci za nemovitost nabídli 350 milionů eur (8,5 miliardy korun).

Podle agentury skupina Fininvest potvrdila, že přijala závaznou nabídku předloženou lucemburskou společností, kterou kontrolují členové katarské panovnické rodiny.

Lucemburská investiční firma nabídla za vilu 350 milionů eur, Berlusconiho dědicové původně požadovali zhruba půl miliardy eur.

Berlusconi ve vile Certosa trávil mnoho let své letní dovolené. Do areálu vily, kde je mimo jiné soukromé golfové hřiště, fungující napodobenina sopky, heliport či amfiteátr, si zval spřátelené politiky.

Navštívili ho tam tehdejší britský premiér Tony Blair, americký prezident George W. Bush či ruský prezident Vladimir Putin.

Soukromou dovolenou tam strávil český expremiér Mirek Topolánek. Fotografie obnaženého Topolánka v doprovodu dvou žen, které zveřejnil v roce 2009 deník El País, pochází právě z vily na Sardinii.

Villa Certosa na Sardinii (31. srpna 2012)
Villa Certosa, sídlo italského premiéra Berlusconiho, je na prodej. (24. února 2021)
Villa Certosa, sídlo italského premiéra Berlusconiho, je na prodej. (24. února 2021)
Italský premiér Silvio Berlusconi tráví dovolenou ve své vile na Sardinii. (11. srpna 2009)
59 fotografií

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.