Nepředstavitelné. Kam by šli? bojí se Bavoři odchodu amerických vojáků

  7:21aktualizováno  7:21
Oblast kolem vojenského výcvikového prostoru Grafenwöhr v Bavorsku je místem, kde se prolíná americký a hornofalcký životní styl, kultura a jazyk. Město Vilseck a jeho nového starostu Thorstena Grädlera proto znepokojily zprávy o možném stažení části amerických vojáků. Podle Grädlera by případný odchod tisíců lidí měl pro region zásadní ekonomické i sociální dopady.
Americká vláda nařídila stažení 5 tisíc vojáků z Německa. Že by se to mělo týkat Vilsecku, ví Grädler jen z médií, oficiálně mu nikdo nic neřekl. Není to poprvé, co americký prezident Donald Trump mluví o tom, že chce stáhnout část vojáků z Horní Falce. To, že se tato možnost vrátila, zaměstnává obyvatele Vilsecku. Je to téma debat v kavárně nebo na parkovišti u supermarketu, popisuje agentura DPA.

Grädler je starostou teprve od 1. května a už mu události přerůstají přes hlavu. I pozornost, kterou média Vilsecku věnují, je velká. Jsou v něm týmy s kamerami, starosta dává jeden rozhovor za druhým.

Stažení tolika vojáků je pro místní nepředstavitelné. Vojenský výcvikový prostor Grafenwöhr, u něhož Vilseck leží, je nejen největší mimo území Spojených států, ale také nejmodernější, říká Grädler. Doufá, že politici v Bavorsku i na celoněmecké úrovni udělají vše pro to, aby odchodu Američanů zabránili.

Pro region má přítomnost americké armády ohromný hospodářský a sociální význam. Grädler mluví o hospodářské síle odpovídající 650 až 700 milionů eur (15,9 až 17 miliard korun) ročně.

Z přítomnosti amerických vojáků profitují firmy v regionu. Například podnikatelé ve stavebnictví, gastronomické podniky, majitelé autoservisů nebo obchodů jsou alespoň částečně závislí na Američanech.

V kasárnách ve Vilsecku je podle údajů radnice asi 8 tisíc vojáků, kteří s sebou v Německu mají okolo 12 tisíc rodinných příslušníků. Celkem ve Vilsecku a Grafenwöhru a jejich okolí žije asi 30 tisíc vojáků a jejich příbuzných. Odchod zhruba poloviny těchto lidí by měl zásadní důsledky nejen ekonomické, ale i mezilidské.

Američané jsou v regionu vzdáleném jen několik desítek kilometrů od hranic s Českem přes 80 let. „A myslím, že si můžu dovolit tvrdit, že se u nás Američané vždy cítili velmi dobře,“ uvádí Grädler. Výcvikový prostor je podle něj pro vojáky něco jako „domov daleko od domova“.

Američané se v regionu hluboce integrovali. Vznikla přátelství a manželství. V pekárně nebo v supermarketu zaznívá angličtina stejně samozřejmě jako hornofalcký dialekt. „Americké děti hrají za německé fotbalové kluby, Američané navštěvují naše slavnosti,“ přibližuje Grädler.

Že by tisíce vojáků s rodinami měly z města odejít, si lidé doopravdy ještě neumějí představit. „Kam by potom šli, to není jen tak přesídlit tolik lidí,“ podotýká jedna z obyvatelek Vilsecku.

Naopak starosta má strach, že by to mohlo jít rychle. Mluví se o tom, že staženi by měli být vojáci z takzvané brigády Stryker. Její obrněná vozidla by šlo naložit na vlaky a odvézt. Vojáci by byli přeloženi. To může jít velmi rychle, dělá si starosti Grädler. „A to mě trochu děsí,“ přiznává. O to víc doufá, že plány na stažení vojáků se ještě podaří zvrátit.

