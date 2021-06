Vir v Kolumbii posílil sny marxistů. Cílem je destabilizovat vládu skrze lidový hněv

BOGOTÁ Jihoamerická země nechvalně proslulá padesátiletým konfliktem s drogovými kartely se znovu ocitla na hraně. Za nynějšími protesty zneužívanými nejrůznějšími kriminálními gangy stojí krize vyvolaná pandemií koronaviru.

Když reportér agentury Reuters Nelson Bocanegra vyjel za reportáží do jižní části kolumbijské metropole Bogoty známé svou chudobou, nemohl uvěřit svým očím. Organizátoři protestů v této části města totiž měli po ruce zásoby jídla, vody i oblečení stejně jako transparenty s tvářemi vůdců. Bocanegra si uvědomil, že za demonstracemi, které Kolumbií otřásají již více než měsíc, stojí vedle nepopulárních vládních ekonomických reforem též kampaň partyzánů.



Ti kdysi bojovali proti vládě v neprostupné džungli, často v odlehlých venkovských oblastech. Dnes mnozí z nich podporují protesty v největších kolumbijských městech, jako jsou Bogotá, Medellín či Cali. Cílem je destabilizovat vládu skrze lidový hněv a možná tak dosáhnout svého snu – marxistické vlády.

Kolumbijci vyšli masově do ulic na konci dubna poté, co pravicová vláda Ivána Duqueho ohlásila daňovou reformu s cílem získat do státního rozpočtu více peněz a dostat tak Kolumbii z obřích dluhů, kam se země propadla vinou koronavirové pandemie.

Tvrdě ale narazila. Kolumbijci, kteří od té doby neúnavně protestují v ulicích, nechtějí vyšší daně ani platit ty stávající (podle vládních údajů 95 procent daňových příjmů pochází jen od pěti procent nejbohatších firem a osob). Naopak, demonstranti po vládě požadují finanční pomoc, a to ve formě základního příjmu ve výši sto dolarů (asi 2100 korun) měsíčně. V zemi, kde se průměrný měsíční plat pohybuje kolem 270 dolarů (asi 5700 korun). Vláda se tak ocitla v prekérní situaci. Pokud bude nadále finančně dotovat občany, především ty nejchudší, bude zemi nadále zadlužovat a Kolumbii by mohli opustit životně důležití investoři a developeři. Prestižní ratingová agentura Standard & Poor’s už Kolumbii ostatně snížila ohodnocení a tím oslabila důvěryhodnost země na finančních trzích.

Opatrně s reformami

„Kolumbie je příkladem země, která se pokouší o hospodářské reformy s cílem uspokojit trh a ratingové agentury a snížit státní dluh. Zároveň ale podněcuje sociální nepokoje a přispívá tak k současným pouličním protestům,“ říká Ernesto Revilla, ekonomický analytik bankovního domu Citi pro Latinskou Ameriku.

Prezident Iván Duque se nakonec rozhodl tlaku ulice ustoupit a daňovou reformu odložil. Daňové příjmy přitom v Kolumbii tvoří 19 procent hrubého domácího produktu, Duque chtěl tyto příjmy navýšit o pouhá 2 procenta. Ani tento jeho ústupek však demonstranty neuspokojil, naopak je naplnil triumfálním pocitem a oni začali po vládě požadovat víc a víc.

Na seznamu požadavků protestujících se začaly objevovat body jako výše uvedený základní příjem, dotace do vzdělání a zdravotní péče nebo policejní reforma.

Podle Revilly Kolumbie dnes představuje „jihoamerické dilema“, kterému brzy mohou čelit i další země regionu postižené pandemií. Tedy jak znovu nastartovat ekonomiku a přitom se vyhnout občanské revoltě.

„Ostatní státy by se měly mít velmi na pozoru a svůj dluh snižovat postupně. Stejně tak musí s ekonomickými reformami přicházet obezřetně. Měly by mít prostě na paměti, že pandemie ublížila převážně chudým lidem,“ upozorňuje Ernesto Revilla.

Koronavirová nákaza navíc v Jižní Americe stále nepolevuje. Kolumbie má dnes v přepočtu na hlavu nejvíce nakažených z celého kontinentu a rychle se přibližuje k hranici 100 tisíc mrtvých. Počet nakažených se přehoupl přes 3,5 milionu.

Epidemiologové jsou přesvědčeni, že za současným nárůstem nakažených i úmrtí v Kolumbii v době, kdy USA a většina Evropy dostaly koronavirus více méně pod kontrolu, mohou právě masivní protesty. A jejich intenzita neustává.

Mezi lidmi je mnoho zbraní

V posledních týdnech rozbouřená kolumbijská ulice intenzivně volá po policejní reformě. Protesty ve městě Cali se totiž změnily v krvavé konfrontace, zemřelo tam nejméně 17 lidí, a to rukama obávaného policejního komanda ESMAD. Dosud si protesty po celé zemi podle organizací sledujících dodržování lidských práv vyžádaly na 42 obětí.

Reportér Bocanegra ale upozorňuje, že v Cali drží zbraně i mnoho obyčejných lidí. Po rozpadu tamního brutálního drogového kartelu vzniklé vakuum podle něj vyplnil nespočet malých drogových mafií, které mimo jiné obchodují se zbraněmi. Policie tak v Cali často stojí tváří v tvář ozbrojeným demonstrantům.

Kolumbie může sloužit jako strašák pro další země Jižní Ameriky, kontinentu známého dekádami ekonomické stagnace a mizivou sociální mobilitou. V Kolumbii jde ale ještě o jednu věc. Mnohým zde trne při pomyšlení, že by postcovidový svět mohl za přispění drogových gangů, partyzánů a dalších mafiánských skupin zemi dovést zpět do stavu občanské války.