Vitalij Skakun | foto: New York Post

Bylo mu teprve 25 let a ve službě byl ani ne dva roky. Přesto Vitalij Skakun kývl na sebevražednou misi. Na začátku války se ukrajinský voják rozhodl, že odpálí strategický most a tím zpomalí ruskou invazi. Mladý hrdina při tom zemřel, teď po něm v Praze pojmenují most u ruského velvyslanectví.