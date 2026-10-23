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Trumpův odkaz. Stavba vítězného oblouku ve Washingtonu může začít v listopadu

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  7:34aktualizováno  7:34
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Americký prezident Donald Trump ukázal model „Oblouku nezávislosti“, který...

Americký prezident Donald Trump ukázal model „Oblouku nezávislosti“, který hodlá postavit ve Washingtonu. (15. října 2025) | foto: Profimedia.cz

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Výstavba vítězného oblouku ve Washingtonu, kterou prosazuje americký prezident Donald Trump, by mohla začít v listopadu, uvedla Trumpova administrativa v oznámení zaslaném soudu. Ten vládě nařídil, aby alespoň 48 hodin předem oznámila jakoukoli akci vedoucí k přípravě či výstavbě objektu, který by měl být podle plánů vysoký 76 metrů.

V dokumentu zaslaném ve středu soudu administrativa informovala, že by stavba mohla začít již 5. listopadu. Toho dne se má sejít komise pro plánování rozvoje hlavního města, aby projednala a schválila konečné plány. Po obměně jejího složení v ní podle deníku The Washington Post zasedají převážně příznivci současného prezidenta, a očekává se proto, že plán hladce projde.

Na soud se obrátila skupina vojenských veteránů, podle nichž by o výstavbě měl rozhodnout Kongres. Soudkyně Tanya Chutkanová na základě tohoto podání nařídila administrativě informovat soud nejméně 48 hodin před jakoukoli aktivitou v místě plánované stavby a nejméně 14 dní před zahájením samotné výstavby, píší americká média.

Podoba oblouku je viditelně inspirována Vítězným obloukem v Paříži z 19. století, rozměry washingtonské stavby by však měly být větší. Místem plánované stavby je kruhový objezd Memorial Circle nedaleko Arlingtonského národního hřbitova, přímo naproti Lincolnovu památníku přes řeku Potomac.

Oblouk patří mezi stavební projekty, jejichž prostřednictvím chce Trump zanechat svou nesmazatelnou stopu v hlavním městě Spojených států.

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