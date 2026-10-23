V dokumentu zaslaném ve středu soudu administrativa informovala, že by stavba mohla začít již 5. listopadu. Toho dne se má sejít komise pro plánování rozvoje hlavního města, aby projednala a schválila konečné plány. Po obměně jejího složení v ní podle deníku The Washington Post zasedají převážně příznivci současného prezidenta, a očekává se proto, že plán hladce projde.
Na soud se obrátila skupina vojenských veteránů, podle nichž by o výstavbě měl rozhodnout Kongres. Soudkyně Tanya Chutkanová na základě tohoto podání nařídila administrativě informovat soud nejméně 48 hodin před jakoukoli aktivitou v místě plánované stavby a nejméně 14 dní před zahájením samotné výstavby, píší americká média.
Podoba oblouku je viditelně inspirována Vítězným obloukem v Paříži z 19. století, rozměry washingtonské stavby by však měly být větší. Místem plánované stavby je kruhový objezd Memorial Circle nedaleko Arlingtonského národního hřbitova, přímo naproti Lincolnovu památníku přes řeku Potomac.
Oblouk patří mezi stavební projekty, jejichž prostřednictvím chce Trump zanechat svou nesmazatelnou stopu v hlavním městě Spojených států.