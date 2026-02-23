Vítězství bude naše, vyvěsilo si Rusko na ambasádě v Soulu. Město protestuje

Transparent o délce zhruba 15 metrů v barvách ruské vlajky a s nápisem v ruštině byl vyvěšen na fasádě velvyslanectví v centru Soulu před čtvrtým výročím vpádu ruských vojsk na Ukrajinu z 24. února 2022.
Ministerstvo ve svém prohlášení zopakovalo stanovisko Jižní Koreje, že ruská invaze na Ukrajinu je nezákonná. Ministerstvo rovněž uvedlo, že vojenská spolupráce mezi Ruskem a KLDR by měla skončit, a označilo ji za vážnou hrozbu pro bezpečnost Jižní Koreje a porušení Charty OSN a rezolucí Rady bezpečnosti OSN.
Ruské velvyslanectví v Soulu se zatím nepodařilo telefonicky kontaktovat. Automatická hlasová zpráva uváděla, že velvyslanectví bylo v pondělí uzavřeno kvůli státnímu svátku, poznamenala agentura Reuters.
Ruští diplomaté v Soulu podle ruských médií prohlásili, že transparent „Vítězství bude naše“ má historický a sváteční charakter, není proti nikomu zaměřen a heslo, v Rusku dobře známé, souvisí s dějinami, především mobilizací sovětského lidu během druhé světové války.
„Vycházíme z toho, že vyvěšení transparentu přispěje k vlasteneckému semknutí Rusů a že by vzhledem k této historické souvislosti nemělo urážet ničí city,“ uvedlo velvyslanectví podle internetového listu Gazeta.ru.
Použití transparentu na diplomatickém zastoupení je podle ruských diplomatů běžná praxe a po svátcích bude transparent sejmut.
Gazeta.ru dodala, že Soul zvažuje, zda se připojí k iniciativě zemí Severoatlantické aliance na podporu Ukrajiny zvané PURL, tedy k nákupům amerických zbraní pro Ukrajinu. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová již varovala, že by Moskva mohla podniknout odvetné kroky, „včetně asymetrických opatření“.
Moskva se na pozadí války proti Ukrajině sblížila s KLDR, která ji podpořila i vysláním severokorejských vojáků. Na oplátku za to podle analytiků získala finanční pomoc, vojenské technologie a dodávky potravin a energií.
Ruský velvyslanec v Jižní Koreji Georgij Zinovjev začátkem tohoto měsíce podle médií ocenil roli severokorejských vojsk v bojích v ruské Kurské oblasti. V rámci dohody s Ruskem z roku 2024 vyslala Severní Korea přibližně 14 tisíc vojáků bojovat po boku ruských vojáků proti Ukrajině. V bojích jich podle dostupných zdrojů bylo zabito více než 6 tisíc.