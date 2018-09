‚Vítězství, nebo džihád!‘ Čečensko děsí dětští teroristé, bouří se proti Kadyrovovi

ŠALI/PRAHA V sprnu letošního roku pětice mladíků zaútočila na policejní stanici v čečenském městě Šali. Všichni při pokusu vyhodit budovu do povětří zemřeli. Nejmladšímu bylo 11 let. Nejde však o ojedinelou záležitost. Čečensko se potýká s ‚dětským terorismem‘ již delší dobu. Podle odborníků se mladiství bouří proti prezidentu Kadyrovovi.

Záběry vypadají spíše jako parodie než reálné video útočníků, kteří mají v plánu bojovat a padnout ve jménu Islámského státu (IS). Pětice chlapců kouká do kamery chytrého telefonu a přísahá věrnost džihádistické organizaci. Nejmladšímu z nich je jedenáct let.



„Slibujeme strach a smrt v srdcích bezvěrců. Vítězství, nebo džihád!“ přísahají chlapci na videu. Nejmladší z nich drží v ruce nůž a telefon, na jehož obrazovce je vidět černá vlajka Islámského státu.

Nedlouho poté, co bylo toto video natočeno, chlapci zemřeli při útoku na policii v čečenském městě Šali, informoval deník Telegraph. V Čečensku však nejde o neobvyklou věc. Místní úřady se v posledních měsících čím dál častěji musí potýkat s „dětským terorismem“.

Automobil chlapců po honičce městem.

Poslední útok proběhl na konci srpna letošního roku. Byli do něj zapojeni čtyři nezletilí chlapci, bratranci, a jejich osmnáctiletý soused. Právě ten měl podle příbuzných vymýt mladíkům mozky propagandou Islámského státu.

„Co můžete říct matce, jejíž synové byli zabiti ve stejnou chvíli a ani jeden z nich se již nevrátí? Je lepší mít dcery než syny,“ uvedl pro média jeden z příbuzných, který si nepřál být jmenován. „IS se teď dostal k dětem.“

Sedmnáctiletému Elachu Achmatchanovovi a jeho jedenáctiletému bratrovi Magomed-Eminovi při útoku selhala bomba. Rozhodli se tak automobilem přejet jednoho policistu. Po následné automobilové honičce byli zabiti.

Jejich sedmnáctiletý bratranec Magomed Achtajev se odpálil přímo před policejní stanicí. Jeho bratr Šamsudin se následně pokusil za pomoci svého souseda, osmnáctiletého Magomeda Musajeva, dostat bombu dovnitř policejní stanice. Předtím, než byli zabiti, stihli pobodat dva policisty. Všichni v jejich okolí je považovali ze milé a usměvavé chlapce. Nikdo nečekal, že by děti z rodiny lékařů, kteří nebyli nikterak výrazně zapojeni do církevního života, byli schopni zabíjet ve jménu Islámského státu.

Tři měsíce předtím zaútočila v hlavním městě Čečenska Grozném čtveřice osmnácti a devatenáctiletých mladíků na jeden z místních kostelů. Křičeli „Allahu akbar“, zabili jednoho z věřících a následně zastřelili dva policisty, kteří se jim postavili do cesty.

Čečenské úřady sice tvrdí, že pracují s mladistvými a rodinami, aby předešly těmto tragédiím, ale podle místních organizací, které se prevencí kriminálních činů u mladistvých zabývají, nejsou jejich metody efektivní a spíše povedou k další radikalizaci.

Bojují proti Kadyrovovi

„Právě teď sledujeme vzestup nové generace čečenských džihádistů. V současnosti totiž dorůstá další generace, která na rozdíl od svých rodičů není unavená a zdecimovaná hrůzami války,“ uvedla ředitelka Centra pro analýzu konfliktů a jejich prevence Jekatěrina Skirianskajaová.

„Tyto děti nepovstaly proti válce, ale proti Ramzanu Kadyrovovi (současný čečenský prezident – pozn. red.) tou nejméně smysluplnou a radikální cestou,“ tvrdí Skirinskajaová.

Podle novinářky Jeleny Milašinové, která se zabývá problematikou Čečenska v deníku Novaja Gazeta, je boj proti mladistvým teroristům složitý. Radikalizují se totiž na internetu, nikoliv u imámů. Rodiče nemají ponětí, že se něco děje, a když ano, tak mají obavy, že by úřady s jejich dětmi nezacházely férově.

Důvěra ve stát totiž opadla po zátazích na homosexuály nebo odsouzení dvou mladíků, ze kterých úřady, údajně po mučení, dostaly přiznání, že se chtěli přidat k syrským rebelům. „Úroveň strachu v Čečensku dosáhla vrcholu,“ uvedla pro média Milašinová: „Pocit bezpráví, který vede k terorismu a odplatě, se objevuje čím dál častěji.“